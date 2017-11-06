Talas yeniden “karadut” diyarı olacak

Karadut meyvesinin Talas’ın milli ağacı olduğunu söyleyen Talas Tanıtım Portalı Başkanı Mustafa Şahankaya, “Öncelikle bizlere desteklerinden dolayı Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na çok teşekkür ederiz. Biz dernek olarak ne istesek bize hep yardımcı oldu.







Karadut projemizden bahsettik. Sağ olsun bize destek verdi. Karadut meyvesi Talas’ın milli ağacı. Belediyemiz, üniversite ve dernek olarak biz bu meyvenin neslini ileri taşımak istedik. Karadut aşı tutmayan bir meyve. Çekirdekten yetiştirdik. 9 aylık bir emekten sonra fidelerimiz can verdi. 9 ay boyunca üniversite de laboratuvar da bu aşamaya geldi. Bugün bunları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İnşallah eski günlerdeki gibi yine Talas’ta birçok bahçede karadut yetişecek.” dedi.







Özellikle Talas’ta, Erkilet’te ve Gesi’de karadut meyvesinden oldukça fazla olduğunu belirten GEN-KÖK Tarımsal Biyoteknoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kahraman Gürcan ise, “Bu projeyle karadut yeniden yetiştirilme alanı artacak. Kurumaya yüz tutmayacak. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na destekleri için çok teşekkür ederim.







Bu proje gerçekten hayırlara vesile olacak.” diye konuştu.

Karadut fidelerini alan vatandaşlar bu proje için Başkan Mustafa Palancıoğlu’na ve destek olanlara teşekkür ederek karadutun yeniden Talas’ta yetişeceği için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediler.

İHA