Talas'a Modern Mesire Alanı

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde içerisinde fırından yürüyüş yollarına, kafeteryadan lokantaya kadar birçok hizmetin yer aldığı modern mesire alanı inşa ediyor.

Halef Hoca Mezarlığı'nın arkasındaki alanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 27 bin metrekare üzerine kurulacak mesire alanının bilinen özelliklerden farklı bir yapıda gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, Talas'ın nüfusunun yüzde 60'ının bu bölgede yaşadığını belirterek, bölgenin Kapadokya'daki gibi kaya oyma yapılara sahip bağ ve sayfiye özelliği taşıdığını kaydetti. Mesire alanının bu özelliklere göre hazırlandığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bu projenin içerisinde modern anlamda tek bir yapı var. Onu da siluet olarak bu yapıya uygun şekilde dizayn ediyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, bu alanın yerleşim yeri içinde bulunması nedeniyle mangalın yakılmayacağını anlatarak, şunları söyledi: "Buradaki mesire alanı Yenidoğan, Mevlana ve Kiçiköy mahallelerinin ortasında kalan bir özelliğe sahip. Hakim olduğu konum itibarıyla tam bir mesire alanı olacak bir alan. Birkaç yıldır hedefimizde olan bir projeydi. Buradaki çalışmayı bir mesire alanı olmakla beraber bir doğa parkı olarak da ifade edebiliriz. Doğal dokuyu koruma-ya özen göstererek farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza farklı bir dinlenme ortamı sağlamak istiyoruz."

Mesire alanının her yönüyle fonksiyonel olacağını dile getiren Başkan Yıldırım, "Bu proje yeşil ve modern Talas'ı geliştirme adına önemli bir çalışma. Yaz sonuna yetiştirmek istiyoruz. Talasımızda doğa yürüyüşleri çok tercih edilir. Bu açıdan burada yürüyüş parkurlarının olduğu ve bu bütünlüğü tesis edecek ağaçlandırma alanları oluşturduğumuz yeşil Talasımıza uygun proje yapacağız." şeklinde konuştu