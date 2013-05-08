Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanından Ağlatan Konuşma

İl Özel İdaresi tiyatro salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Talasemililer ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir, hayatının kızı Bahar'ın dünyaya gelmesiyle



değiştiğini söyleyerek, "Doktorlar bana kızımın 6 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Ben de kızımın başında bu hastalıkla mücadele etmek ve tanıtmak için yemin ettim" diye konuştu.



Başdemir, kızının hastalığının düzelmesi için ilik nakli gerektiğini ve birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "O zamanlar Kayseri'de kan bankası yoktu. Ankara'ya gittim ve doktorlardan yardım istedim. Bir doktorla görüştüm ve bana, 'Yabancıya kan yok' dedi. Ben de Kayseri'den geldiğimi, yabancı olmadığımı söylememe rağmen, 'Ankara dışından gelenlere kan vermiyoruz' deyince dünya başıma yıkıldı. Ağlamak için bir banka oturmak istedim. Görevli, 'Kalk orada oturamazsın' dedi. Bu nasıl bir vicdandır anlayamadım" diyerek başından geçenleri anlattı.



Talasemi hastalığı nedeniyle kızının 3 haftada bir kan vermesi gerektiğini, hastalık nedeniyle damar yollarının çok zor bulunduğunu anlatan Başdemir, "Biz kızımın kanının değişmesini onun halsizliğinden ve mutsuzluğundan anlıyorduk. Ne zaman morali bozuk olursa, 'Benzin takviyesi gerekiyor' derdik. Hani arabalar benzin olmadığı için çalışmaz ya, benim kızım da 3 haftada bir kanı değişmezse hayatını kaybedecekti. Çok uğraştım ve şu anda kızım 24 yaşında; kendisi gibi Akdeniz anemisi yani talasemi hastası olan biriyle evlendi" diye konuştu.



Faruk Başdemir'in bu konuşması, salonda bulunan öğrenciler ve katılımcıları duygulandırdı. Katılımcıların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.



Faruk Başdemir, kurduğu derneğin faaliyetlerine kendini adadığını ve bu nedenle karaciğerinden rahatsızlandığını belirterek, talasemi ile mücadele konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.



Programın sonunda dernek faaliyetlerine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verildi.

