Talasemili gencin  hayali gerçek oldu

Talasemi hastası olduğu için özel harekat polisi olma hayalini gerçekleştiremeyecek Akçakaya'nın bir arkadaşı CİMER'e mail atarak, arkadaşının bu hayalini gerçekleştirmesi için yardımcı olunmasını istedi.

Mailden sonra bu istekten haberdar olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Özel Harekat Şubesi ekipleriyle beraber talasemi hastası gence ulaştı.

Akçakaya'nın evine giderek sürpriz yapan polisler, gence çeşitli hediyeler ve giymesi için özel harekat üniforması verdi.

Yaklaşık 13 yıllık hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşayan Akçakaya, polis arabalarıyla sirenler eşliğinde geldiği Özel Harekat Şubesi kapısında bir günlük görev arkadaşları tarafından selamlarla karşılandı. Özel harekat polisi ağabeyleriyle yemek yiyip çay içen talasemi hastası genç, burada hayalini kurduğu silahları ve zırhlı araçları inceleyip bilgi aldı.







"Kendimi bildim bileli yeşil bereye sevdalıyım"

Akçakaya, yaptığı açıklama, hayatı boyunca elde edemeyeceği bir mutluluk yaşadığını söyledi.

En büyük hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirmiş olmanın heyecanını yaşadığını belirten Akçakaya, duygularını şöyle dile getirdi:

"Özel Harekat Polisi olmak büyük hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiği için Kayseri Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Benim yeşil bere sevgim 6 yaşımdan beri var. Bu sevgi anlatılmaz. Gerçekten çok derin bir sevgi. Kendimi bildim bileli yeşil bereye sevdalıyım. Benim polis olabilmem için önümdeki engel talasemi hastası olmam. Bunu engel görüyorlar. Yönetmelik böyle. Elimizden bir şey gelmiyor. Bir arkadaşımla muhabbet arasında böyle bir hayalim var diye konuşmuştuk. O da sağ olsun Cumhurbaşkanlığına mail atmış. Her şey böyle gelişti. Bana da Mesut komiserim ulaştı. Sabahta, özel harekat polisi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis ağabeylerim ve ablalarım geldi. Daha sonra da Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geldik. Zırhlı aracımıza baktık, silahlarımızı inceledik. Yemek yiyip çay içtik. Böyle çok güzel unutamayacağım bir gün geçirdim. Şu an gerçekten çok mutluyum hayatım boyunca yaşayamayacağım anlardan birini yaşıyorum."







Anne Kutsiye Hasdemir de oğlunu bir gün de olsa özel harekat polisi üniforması içerisinde görmenin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.







"Keşke gerçek hayatta da olsaydı ve böyle yaşayabilseydi"

Emniyet teşkilatının kendileriyle çok iyi ilgilendiğini anlatan Hasdemir, şöyle devam etti: "Oğlumun hayalini gerçekleştirdiler. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Oğlumda doğuştan olan bir hastalık var. Vücudu kan üretmiyor. Talasemi hastası. Her ay hastanede 2 ünite kan alıyor. Kan almazsa yaşayamaz. Askerlik büyük bir hayaliydi. Gerçekten çok istiyordu. Heyete girdi ve 'ben yine gidip şansımı deneyeceğim. Gerekirse kapısının önünde yatıp ben bu askerliği yapacağım' dedi. Özel harekata karşı ayrı bir sevgisi var. Bu içten gelen bir şey. Çok istiyordu. Kısa da olsa burada ona bu duyguyu yaşatanlara teşekkür ediyorum. Oğlumu özel harekat kıyafeti içerisinde görünce çok mutlu oldum. Keşke gerçek hayatta da olsaydı ve böyle yaşayabilseydi."

Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek ise "İlker devletini, vatanını ve milletini çok seven bir kardeşimiz. Biz de onu bir günlüğüne Özel Harekat Şube Müdürlüğüne getirdik ve hayallerini gerçekleştirmeye çalıştık. Kendisi mutlu olduysa biz amacımıza ulaştık demektir." dedi.







"İlker kardeşimiz de bundan sonra fahri bir özel harekatçı"

Bir özel harekat polisi de "Öncelikle İlker kardeşime Allah şifa versin. Bir şekilde gönlünden geçirdi ve özel harekata geldi. Biz de elimizden geldiğince merak ettiği her şeyi anlattık. Şubemizi gezdi ve burada onu ağırlamaktan dolayı gurur duyduk. İlker kardeşimiz de bundan sonra fahri bir özel harekatçı. Sadece İlker için değil bizim kapımız bütün halkımıza açık. Bizimle görüşmek ve konuşmak isteyen herkesi bekleriz." diye konuştu.