TALAS’I BİZE VERMEDİLER

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de Cumhur İttifakı adaylarının belirlenmesinde 2014 yılı verilerinin baz alındığını ifade etti. Baki Ersoy, "2014 yılında bizde 3 ilçe vardı. Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Özvatan. Sarız da CHP’de olduğu için, MHP’ye verelim de MHP kazanabilir, biz kazanamayız mantığı ile belki de" dedi.



“BİZ TAKILIYORUZ SAYIN BAKANIM”

"Bir Talas’ı vermediler mesela, ben çok ısrar ettim" diyen Baki Ersoy, "Sayın Özhaseki’ye dedim ki, Talas’ı bize verin, Cumhur ittifakında MHP aday çıkarsın, inanın bu Ankara’da sizin seçiminizi dahi etkiler. Kayseri’deki bu psikoloji sizin Ankara’daki seçiminizi dahi etkiler dedim. Bunu yapmayın, merkezde bize mutlaka bir yer vermenizi ben size ısrarla tavsiye ediyorum dedim. Sayın Özhaseki dedi ki, ‘Bunlara takılmamak lazım’ dedi. Biz takılıyoruz Sayın Bakanım bu dediğimi dikkate alırsanız seviniriz dedim. Olmadı maalesef. Bu gün bizim haklılığımız şurada ortaya çıktı. Talas’taki oy oranlarına baktığınız zaman Cumhur İttifakı yüzde 54 oy alıyor, karşıdaki rakip parti yüzde 42 oy alıyor. Kepez köyünde, benim köyümde İYİ Parti’ye 4 oy çıkıyor. 1190 oy civarı Cumhur İttifakı’na çıkıyor, 4 oy İYİ Parti’ye çıkıyor. Merkezde bir çok mahallede gerilerde kalıyorsunuz ama yine köyler toparlıyor.

Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor artık. Ben yaptım oldu, ceketimi de koysam kazanırım mantığı ile olmuyor. Seçmen bilinçli artık. Keçiören’de Sayın Turgut Altınok Cumhur İttifakı Adayı yüzde 63 oy alıyor, Sayın Özhaseki Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Keçiören'de yüzde 51 oy alıyor. 25 ilçenin 22’sini alacaksınız Büyükşehir’i kaybedeceksiniz. İstanbul’da da aynı şey geçerli. Artık eskisi gibi vatandaşlar bilinçsiz değil. Artık sosyal medya Türkiye’de önemli bir aktör. Bilgi yayılımı sürekli artıyor" şeklinde konuştu.



“YAPILAN VE YAPILMAYAN BİLİNİYOR”

"Sizin yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı insanlar biliyor ve görüyor. Ne ekersen onu biçersin artık bu devirde var. İstekli değilseniz hevesli değilseniz yapmayın" diyen Ersoy, Melikgazi için ise şunları söyledi: "Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun proje tanıtımına gittim. Mustafa Bey tam bir bürokrat. Açıklama yaparken aday olduk kapı kapı oy dileniyoruz hanım bu nasıl iş dedi. Bu söyleminde art niyetli değil ama hiçbir siyasetçi hiç kimseyi hakir görerek oy dilendiğini düşünmemeli. Bu iş bana göre değil, diyorsanız gidip öğretim görevliliği yapacaksınız. Yapamaz demiyorum ama topluma da şunu aksettirmeyin ‘bana siyaset olsa ne olur olmasa ne olur?’ Benim için önemli. Ben kendime bir alan bulurum, KTO’ya Sanayi Odasına başkan olurum. Seçilirim seçilemem. Bu kişi ile yapı ile alakalı. Birileri size lütfetmiş gibi, Türkiye’de, Kayseri’de başka adam kalmadı sadece bu işi siz yapabilirsiniz böyle bir şey yok. Bu şehrin önünün açılması için top yekun hareket edilmesi lazım.



Şehrimizin valisi tüm milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını toplayıp, şehrin önde gelen bürokratlarını toplayıp aylık toplantı yapsın. Görüşlerimizi söyleyelim, partili partisiz şehrimizin eksikleri ne ise iş bölümü yapalım. Bakanlık yapmış milletvekillerimiz var. Onlar Bakanlıklardan nasıl hangi üslupla isteneceğini iyi bilirler. Bunu birlikte yapayım. Ama maalesef biz söylüyoruz, yapılmıyor. Bir araya neden gelinmek istenmiyor bunu bilmiyorum."

Ben Cumhur İttifakını Türk milletinin bekasını sonuna kadar savunuyorum" diyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Genelde bunu yaparken yerelde de Kayseri’nin menfaatlerini savunmalıyım. Varsa bir önerileri o zaman onu yapalım" ifadesinde bulundu ve "Bize Encümen vermiyorlar Kayseri’de, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı" diyerek şunları söyledi:

"İstanbul’da da MHP’in belediye başkanlığı yoktu. Silivri, Maltepe ve Beşiktaş’ı verdiler. Biz burada omuz omuza mücadele etmişiz. Sende gel deki şuraya bir adam ver şunu şöyle yap. Denetim kurulu üyelikleri yüzlerce daire başkanlıkları var. Biz demiyoruz ki eşimiz dostumuz, liyakat sahibi olmayan biri gitsin bu işi yapsın. Biz gidip de şu olmazsa diye bir tavrımız yok. Hiçbir şey vermeseler dahi, biz bunu talep etmekten ziyade onların düşünüp nezaketen MHP’liler, ülküdaşlarımız da çalıştılar demeliler. İl bazında bahsedersem bunun altından kalkamazlar. Encümene girdiler, daire başkanı oldular. Cumhur İttifakı’nın tabanında bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama tavana geldiğiniz zaman Baki Ersoy benden daha fazla alkış alırsa diyor. Eline mikrofonu aldığı zaman daha etkin konuşursa. Biz zaten kazanıyoruz yüzde 70 olmaz 63 olur zaten kazanıyoruz. Yarın bir gün bunların önünü açarsak, mitingleri açarsak seçmen de ‘bak o öyle ama bu da böyle’ tanıtma imkanı sunarsak diye kafalarında bir kısım AK Partili kardeşlerimizin büyüklerimiz in soru işaretleri var. Biz nezaketli davranıyoruz. Liderimizin talimatları doğrultusunda çok ölçülü davranıyoruz. Boynumuz kıldan ince lider ne diyorsa o. Sizin de iyi niyetinizi görmediğimiz zaman AK Parti’nin Kayseri’deki yöneticileri için söylüyorum bu bizi üzüyor. Kızılcahamam’da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Bey ile bunu görüştüm ve anlattım. Biz diyoruz ki yarım elma gönül alma. Biz ülküdaşlarımıza tabanımıza diyelim ki bir ağabeyimiz daire başkanı oldu. Ne var bunda. Liyakat sahibi olmayan eşimizi dostumuzu getirelim demiyoruz. Liyakat sahibi olmayanlar zamanı gelince kendilerini kapı önünde bulurlar zaten."



“SENİN HADDİNE DÜŞMEZ”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile yaşadığı diyalog ile ilgili ise Ersoy şu ifadeleri kullandı: "İsmail Bey, bir rahatsızlığını ortaya koydu. Haklı bir yapı ile birlikte üzerine gidiyor. Bir soru önergesi verdi. Onun söylemleri bizim de söylemimiz demektir. Biz kaos ortamı oluşturmak istemiyoruz. Bürokratlarımızın bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Biz de Cumhur İttifakı’nın bir kanadıyız. Şöyle talihsiz bir açıklama yaptı İl Müdürümüz, ‘Benim liyakatimi sorgulayacak makam Bakanlığımızdır’ diye. Senin liyakatini vatandaş ta, milletvekili de sorgular. Bunu kimin sorgulayacağı senin haddine düşmez. Milletvekilini ararsınız haklı sebeplerinizi ortaya koyarsınız. Mahalle kavgasına çevirmeye gerek yok. Bunu sosyal medya üzerinden İsmail Bey’in sosyal paylaşımının altına organize halinde yaparsanız olmaz. Açıklama yapılacağına milletvekilimiz ile görüşür adamın gönlünü alırsın. Sana ne oluyor dersen bu sefer hakikaten ortamı germek istemiyoruz. Alevlenme işi farklı ortama taşıyabilir. Bir milletvekili ile münakaşaya girmenin mantığı yok. Bürokratların hepsi başımızın tacı. Maalesef devlet adamı siyasi kafasını bir yere bırakmazsa, uğraşması gereken işle uğraşmazsa bu iş böyle olmaz. Ondan sonra çatışmalar başlar, şahsi sıkıntılar ortaya çıkar. İsmail Bey’i yok sayacak bir açıklama yapacak olursan MHP’yi yok sayacak bir açıklama yapacaksan seni ters çevirir." Haber merkezi

