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Talaslı Hacı Adaylarına Tören Düzenlendi

Hac farizasını yerine getirmek için Kutsal topraklara gidecek Talaslı Hacı adayları için Merkez Dedeoğlu Camii önünde bir tören düzenlendi.

Talaslı Hacı Adaylarına Tören Düzenlendi
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Talas
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