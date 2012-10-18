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Talaslı Hacı Adaylarına Tören Düzenlendi
Hac farizasını yerine getirmek için Kutsal topraklara gidecek Talaslı Hacı adayları için Merkez Dedeoğlu Camii önünde bir tören düzenlendi.
18 Ekim 2012 Perşembe 20:48
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Anahtar Kelimeler:Talas
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