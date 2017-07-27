 TALAS’TA GECEYARISI KORKUTAN PATLAMA

Sabaha karşı 03:00’te muhtemelen Yenidoğan’daki bir parktan atılan ve çok şiddetli gürültüye yol açan havai fişekler Anayurt ve çevre mahallelerdeki halkı da paniğe sevk etti. Pencere ve balkonlara koşan Talaslılar patlamanın nereden geldiğini anlamaya çalıştılar.







Mahalle sakinleri olur olmaz yer ve saatlerde keyfi olarak atılan bu havai fişeklere karşı artık caydırıcı tedbirlerin alınmasını yetkililerden talep ederek “Havai fişek satışı ve kullanımı OHAL tedbirleri kapsamında yasaklandı. Buna rağmen hala kullanılmasına göz yumuluyor. Caydırıcı ceza-i müeyyidelerin uygulanarak bu keyfiliğe bir son verilmesini talep ediyoruz.” dediler.



(Kayseri Gündem)