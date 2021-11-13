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TALAS’TA TARIMSAL FAALİYETLER HIZ KESMİYOR

Tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Talas Belediyesi’nin bu alandaki desteği devam ediyor. Bu kapsamda fasulye, nohut, mercimek ve kabak çekirdeği tohumunun ardından şimdi de 400 dekar alana yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiği ile ata tohumu gacer buğdayı ekimi gerçekleştirildi.

TALAS’TA TARIMSAL FAALİYETLER HIZ KESMİYOR

Talas Belediyesi’ne bağlı kırsal mahallelerden Başakpınar ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarsinan Kampüsü’ndeki boş tarım arazilerine anıza direkt ekim yöntemiyle Macar fiği ile gacer buğdayı ekildi.
Bölgede hayvancılık yapan üreticinin yem ihtiyacını karşılaması için ekimi yapılan Macar fiğ tohumu, Başakpınar’da belediyeye ait 300 dekarlık arazide toprakla buluşturuldu.
Bununla birlikte Kayseri ve çevresinin siyez buğdayı ailesinden olan ata tohumu gacer buğdayı da AGÜ’nün Mimarsinan Kampüsü’ndeki 100 dekarlık boş arazisine ekildi.
Bilindiği üzere bir süre önce de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından bölgede hayvancılık yapan yetiştiriciler için kendi atıl arazilerinin değerlendirilmesi ve yeşil kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması için yüzde 50 hibeli 22 ton Macar fiğ tohumu dağıtılmıştı.
2 BİN 500 DEKARA YEM BİTKİSİ EKİMİ
Talas Belediyesi’nin bu tarımsal desteğinden 70 üretici faydalanırken, 2 bin 500 dekar alana bu sayede yem bitkisi ekilmiş oldu.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
TALAS BELEDİYESİTarımBuğday
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