Talas'tan Adnan Menderes'e Vefa

Halef Hoca Caddesi'ndeki temel atmada konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, iş yerlerinin ve parkın bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Başkan Yıldırım, Mevlana Mahallesi'nin nüfusu itibariyle en büyük mahalle olduğunu hatırlatarak, "Son yıllarda çok önemli yol, kaldırım, park ve sosyal donatı hizmeti verdiğimiz bir mahallemiz" dedi. Mahallenin gelişmesi noktasında böyle bir ihtiyacın olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "6 bin metrekare büyüklüğünde park ve diğer yandan 7 işyeri yapıyoruz. Parkın içerisinde mini futbol sahası ve oyun alanlarının yanı sıra teleferik gibi yavrularımızı sevindirecek çalışmalar da yer alacak. Bu bölgede ticaret için işyerlerine büyük ihtiyaç var. Bu amaçla cadde üzerine 7 dükkan yaptırıyoruz. Biz ihtiyaç görülen her bir bölgemizde esnafı rahatlatacak buna benzer çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Parkın isminin ayrı bir anlam ifade ettiğinin altını çizen Başkan Yıldırım, "Bu ülkeye hizmet etmiş çok önemli isimlerden bir başbakan. Milletin gönlünde taht kurmuş biri. Bir insan milletin gönlünde taht kurmuşsa 40-50 yıl sonra da ismi yaşar. Burada önemli olan ülkemizin ne kadar çok güzelliği varsa gelecek nesillerin sahip çıkmasıdır." şeklinde konuştu. Başkan Yıldırım, çalışmaların yaz ortasında tamamlanacağını kaydederken, "Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.