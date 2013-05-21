Tapu ve Kadastro 116 Yaşında

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törende konuşan Tapu ve Kadastro Kayseri Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, “Türkiye’de bir asırdan fazladır halkımızın mutluluğu için çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada 18 bine yakın personelle, 22 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde birimi olan, yılda ortalama 7 milyon civarında işlem yapan, 20 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet veren yaygın ve köklü bir kurumdur” diye konuştu.

166 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Büyükboyacı, “Tapu Kadastro birimlerimiz halkın devletle yoğun ilişki içinde olduğu hizmet noktalarından birisidir. Genel Müdürlüğümüz, insanlara bireysel bir hak olarak tanınmış olan mülkiyet hakkı var oldukça işlevini sürdürecek ve önemli hizmetler yapmaya devam edecektir. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi çok büyük işlem hacmine sahip bir kurumun kamu yönetimindeki çağdaş gelişmelere paralel olarak yeniden yapılanmasına olan ihtiyaç tartışmasızdır. Yeniden yapılan çalışmaları kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması gibi çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır” dedi.