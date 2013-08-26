TARGELLİLER Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2012 yılı “Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan, Kayseri, Sivas Ve Yozgat İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin ortak olduğu “Targelliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor“ konulu eğitim projesi desteklenmeye uygun bulundu.
TARGEL’li personele yönelik (Ziraat Mühendisi + Veteriner Hekim) Eğitim projesinin Kayseri deki teorik eğitimi, 200 personelin katılımı ile Kadir Has Kongre Merkezinde başladı.
Toplantıyla ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, ''Bu projenin amacı,TR 72 Bölgesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık alanında nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.Bu amaçla Tarım Sektörü için gerekli olan kalifiyeli insan ihtiyacı için eğitim yapılmasıdır. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine alınan personelinin tarım konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerini yaparak, onların eğittiği çiftçilerin tarımsal gelirlerini arttırmak, insan kaynaklarını geliştirmek, hedef grubun verilen eğitimler sonucunda görev yaptıkları yerlerde daha etkin ve verimli hizmet vermelerinin sağlanmasıdır'' dedi.
Teorik Eğitim programı günde 6 saat olmak üzere her ilde 3 haftada 90 saat, uygulamalı eğitim ise 140 saat olarak verileceğini kaydeden Kayacan, ''Eğitim programı hizmet satın alınarak, yapılacak olup,Yem Bitkileri Yetistiriciliği, Çayır-Mera Islahı ve İdaresi, Tahıl Yetistiriciliği, Endüstri Bitkileri Yetistiriciliği, Ekim Nöbeti, Anıza Ekim uygulamaları, Yemeklik Dane Baklagil Yetistiriciliği, Sulama, Toprak, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Yetistiriciliği, Hayvan Yetistiriciliği, Suni Tohumlama, Arı Yetistiriciliği konularında uzman, bölgeyi tanıyan, en az doktora düzeyinde akademik kariyere sahip uzmanlar tarafından verilecek'' ifadelerini kullandı.
Projenin beklenen sonuçları olarak; Kayseri, Sivas, Yozgat illerinde köylerde faaliyet gösteren TARGEL projesi kapsamında çalışan personelinin tarım konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerini yapılması, tarımdaki katma değerin arttırılması,illerde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim almış Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekimlerin Çiftçilere bilgilerinin aktarılması, üretime yönelik çalışmaların artması, üretilen ürünlerin kalitesinin artırılması, üretilen ürünlerin maliyetlerinin azalmasının sağlanmış olacağı kaydedildi.
Projenin; Kayseri, Sivas, Yozgat'ta Targel kapsamında istihdam edilen ve bilgi, beceri ve donanımlarını artırılmasını hedefleyen 578 Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekimler projenin hedef grubu olup, Kayseri, Sivas, Yozgat ta bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, ortalama 120 bin çiftçi ile kayıtsız 50 bin çiftçi toplamda ise 170 bin çiftçinin nihai yararlanıcısı olduğu belirtildi.
''Targelliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor'' konulu eğitim projesinin teorik eğitiminin başlama toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Süleyman Bulut, Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, TÜTEV Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Batur, Üniversite Öğretim Üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.
TARGEL’li personele yönelik (Ziraat Mühendisi + Veteriner Hekim) Eğitim projesinin Kayseri deki teorik eğitimi, 200 personelin katılımı ile Kadir Has Kongre Merkezinde başladı.
Toplantıyla ilgili bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, ''Bu projenin amacı,TR 72 Bölgesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık alanında nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.Bu amaçla Tarım Sektörü için gerekli olan kalifiyeli insan ihtiyacı için eğitim yapılmasıdır. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine alınan personelinin tarım konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerini yaparak, onların eğittiği çiftçilerin tarımsal gelirlerini arttırmak, insan kaynaklarını geliştirmek, hedef grubun verilen eğitimler sonucunda görev yaptıkları yerlerde daha etkin ve verimli hizmet vermelerinin sağlanmasıdır'' dedi.
Teorik Eğitim programı günde 6 saat olmak üzere her ilde 3 haftada 90 saat, uygulamalı eğitim ise 140 saat olarak verileceğini kaydeden Kayacan, ''Eğitim programı hizmet satın alınarak, yapılacak olup,Yem Bitkileri Yetistiriciliği, Çayır-Mera Islahı ve İdaresi, Tahıl Yetistiriciliği, Endüstri Bitkileri Yetistiriciliği, Ekim Nöbeti, Anıza Ekim uygulamaları, Yemeklik Dane Baklagil Yetistiriciliği, Sulama, Toprak, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri Yetistiriciliği, Hayvan Yetistiriciliği, Suni Tohumlama, Arı Yetistiriciliği konularında uzman, bölgeyi tanıyan, en az doktora düzeyinde akademik kariyere sahip uzmanlar tarafından verilecek'' ifadelerini kullandı.
Projenin beklenen sonuçları olarak; Kayseri, Sivas, Yozgat illerinde köylerde faaliyet gösteren TARGEL projesi kapsamında çalışan personelinin tarım konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerini yapılması, tarımdaki katma değerin arttırılması,illerde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim almış Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekimlerin Çiftçilere bilgilerinin aktarılması, üretime yönelik çalışmaların artması, üretilen ürünlerin kalitesinin artırılması, üretilen ürünlerin maliyetlerinin azalmasının sağlanmış olacağı kaydedildi.
Projenin; Kayseri, Sivas, Yozgat'ta Targel kapsamında istihdam edilen ve bilgi, beceri ve donanımlarını artırılmasını hedefleyen 578 Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekimler projenin hedef grubu olup, Kayseri, Sivas, Yozgat ta bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, ortalama 120 bin çiftçi ile kayıtsız 50 bin çiftçi toplamda ise 170 bin çiftçinin nihai yararlanıcısı olduğu belirtildi.
''Targelliler Eğitiliyor, Tarımın Yüzü Gülüyor'' konulu eğitim projesinin teorik eğitiminin başlama toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Süleyman Bulut, Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, TÜTEV Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Batur, Üniversite Öğretim Üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.
Sayın editör, muhabirinizin kulağını çekin lütfen. Dikkatini artırsın çok yanlış bir başlık olmuş. Başlık TARGELLİLER olmalıydı. dargelirli sağır duymaz uydurur vakasına dönmüş
Selamlar