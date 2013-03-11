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Tarihi Çeşme ve Köprü Koruma Altında

Melikgazi Belediye Başkanı Memdun Büyükkılıç, Gesi Bölgesi Bağpınar yerleşim alanında yer alan tarihi köprü ile çeşmenin belediye korumasına alındığını bildirdi.

Tarihi Çeşme ve Köprü Koruma Altında
Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi olduğu kadar kültürel bir yapı olan Çağırağası Konağını koruma altına alarak restore ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sırları içerisinde yer alan tarihi yapı ve binalara sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hep de gelecek kuşaklara miras devredildiğini belirtti.
Kayseri kültür varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Bağpınar yerleşim alanındaki çeşme ve köprü’nün Anadolu’nun tam ortasında doğu ile batının birleşim bölgesinde yer almasının Anadolu tarihi için önemli olduğu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyor, koruma altına alıyor hatta restore ederek hizmete sunuyoruz. Bunun en son örneği Çağırağası Konağıdır. Anadolu’nun neresi kazsanız bir tarihi yapıya rastlarsınız. Bunlar Anadolu’da tapularımız niteliğindedir. Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içerisinde tarihsel, simgesel, anı, estetik ve sanatsal nitelikli yapılar korunmak zorundadır. Bu çeşme ile köprü de bu niteliklerin hepsini taşımaktadır. Belediye olarak el sanatları, doğası, çevresi ve mimarisini korumak zorunda olduğumuz ilçemiz; tarihi İpek Yolu’nun tüm izlerini taşımaktadır. Melikgazi ilçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihini bağrında taşımaktadır. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tüm eserleri bir arada şu an dahi hizmet vermektedir.”
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