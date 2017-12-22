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Tarihi Kudüs kararı sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Şimdi Ne Olacak?

Tarihi Kudüs kararı sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Tarihi Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından "Şimdi ne olacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Karar yaptırım içermese de Trump yönetimini zor günler bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "yasa dışı" sayılmasını amaçlayan tasarı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Karar sonrası hemen herkes "Şimdi ne olacak? sorusunu sormaya başladı.



TRUMP YÖNETİMİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Her şeyden önce tasarının kabul edilmesi herhangi bir yaptırımı içermiyor. Ancak karar sonrası ABD özellikle de Trump yönetimini siyasi diplomatik açıdan zorlayacak bir sürecin başlaması ön görülüyor.



İLK TEPKİ FİLİSTİN'E GELEBİLİR

Bununla birlikte ABD'nin ilk tepkisinin ise Filistin'e karşı olması bekleniyor. İlk beklenen ise Washington'da bulunan Filistin temsilciliğinin Trump yönetimi tarafından kapatılması.

Bunun dışında ABD, yardım yaptığı 5 Müslüman ülkeye yardımı kesebilir. Ancak bu ihtimal düşük görülüyor. (son dakika.com)

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