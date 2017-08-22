Tarım havzalarında desteklenecek 21 ürün belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 941 havzada üretimi desteklenecek 21 ürünün listesini belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bakanlık tarafından yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazında desteklenecek ürünler belli oldu.







Bitkisel üretim faaliyetlerinin planlanması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 941 tarım havzasında 21 ürünün üretimi desteklenecek.

Desteklenecek ürünler







Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, Türkiye’de arz açığı bulun​​an, stratejik ve bölgesel açıdan, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkilerinden oluşan 21 ürüne ilişkin bölgeler tek tek değerlendirilerek belirlendi.

Söz konusu ürünlerle ilgili veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi, il ve ilçelerdeki kamu, STK ve üniversitelerin teklifleri dikkate alınarak 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonucunda dağıtıldı.







2017 sezonunda uygulanacak bu model kapsamında desteklenecek ürünlerin dağılım listelerinin kooperatiflere, birliklere, odalara ve üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

Söz konusu havzaların ve üretimi desteklenecek ürünlerin bulunduğu listeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AA

