Taş medreseliler ‘12 Eylül Darbesi’nde yaşadıklarını anlattı

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 gün geçmesine rağmen o günü dün gibi hatırlayan taş medreseliler, Kayseri Taş Medreseli Ülkü Ocaklarında buluşarak, darbe günlerini konuştu. O süreçte yaşadıklarını anlatan 12 Eylül mağduru Burhan Ulucan, “Ülkücü hareketi anlamak için 12 Eylül 1980 öncesini, 12 Eylül’ü ve günümüzü iyi etüt etmek lazım. Cumhuriyet tarihi içerisinde 1944 olayları ile başlayan Türk milliyetçiliği davası Türk insanı içerisinde yer edinmeye başladığı zaman bazı insanlar Türk milletindeki bu uyanışı nasıl yok ederiz diye plan ve program içerisine girdiler. Bizleri bir kavga ortamına çektiler. Aynı zamanda devleti yöneten insanları da ekonomik, kültürel ve diğer konularda kargaşanın içerisine çektiler. Bizi komünist diye tabir ettiğimiz insanlarla kavga eder hale getirdiler” ifadelerini kullandı.







“İşkencelerle istikbalimiz elimizden alındı”

10 yıl cezaevinde kaldığını ve kazandığı yüksekokula gidemediği söyleyen Ulucan, “3’üncü şahıs dediğimiz kişilerde bu fırsatı istifade ederek seyretti ve 12 Eylül sürecini hazırladılar. 12 Eylül’de devletine hassasiyeti ile hizmet etmek isteyen insanları işkencelerle istikballerini ellerinden alarak yok etme programını uyguladılar. Maalesef bunu da büyük oranda başardılar. Ben cezaevine girdiğim zaman 16 yaşındaydım, 26 yaşında cezaevinden çıktım. O dönemde iktisadi idari bilimler fakültesine girme hakkım vardı. Kayıt yaptırıp, okuyamadım. Benim gibi binlerce arkadaşımız cezaevinde eğitimlerini kaybetti. ‘Olaylar oldu, siz bu olaylara karıştınız, yargılanacaksınız’ dediler. O süreçleri hazırlayan insanlar kesinlikle yargılanmadı ve sorgulanmadı. Çünkü o zemini oluşturan insanlar iktidarın kendilerine geçmesini, ülkeyi kaos içerisinde yönetmeyi istiyorlardı” diye konuştu.







Zincidere Cezaevinin yıkımına devam ediliyor

Öte yandan, 12 Eylül 1980 döneminde birçok kişinin kaldığı ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığı yarı açık cezaevinin yıkımı da Talas Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Talas’ın Zincidere mahallesinde bulunan cezaevinin enkazları da kaldırılıyor.



