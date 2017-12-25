Taşeron düzenlemesi dışında tutulan kurumlar hangileri? Bakan uyardı..

Dün yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere kadro verildi. Ancak 59 kamu kurumunda çalışan taşeron işçiler bu kadroya geçeceklerin dışında tutuldu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçı kurslar konusunda uyardı.

KHK'daki taşeron düzenlemesinde 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. TRT, AA, Çay-Kur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş, ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank- TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası kapsam dışında kalan kurum, kuruluşlar kapsamında bulunuyor.

İşte taşeronları kadroya geçemeyecek o kurumlar:

KİT’LER:1) BOTAŞ, 2) Çay-Kur, 3) DMO, 4) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları, 5) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi, 6) Et ve Süt Kurumu, 7) Eti Maden İşletmeleri, 8) Makine ve Kimya Endüstri Kurumu, 9) TİGEM, 10) TMO, 11) Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 12) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., 13) Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş., 14) TKİ, 15) TPAO, 16) TTK, 17) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 18) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19) PTT A.Ş., 20) TCDD ve bağlı ortaklıkları(TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ), 21) TCDD Taşımacılık A.Ş., 22) Gayrimenkul Anonim Şirketi, 23) Sümer Holding A.Ş., 24) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 25) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., 26) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR: 1) Anadolu Ajansı, 2) Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, 3) Darülaceze Başkanlığı, 4) Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı, 5) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, 6) EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği, 7) EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, 8) İller Bankası, 9) Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı, 10) Merkezi Kayıt Kuruluşu, 11) Sulama Birlikleri, 12) Şeker Kurumu Başkanlığı, 13) T.C. Ziraat Bankası, 14) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, 15) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 16) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 17) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18) Türkiye Halk Bankası, 19) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, 20) Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği, 21) Türkiye Kalkınma Bankası, 22) TRT, 23) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı, 24) TÜRKSAT, 25) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 26) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON SINAVI KURSLARI UYARISI

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçı kurslar konusunda uyardı. Sarıeroğlu, "Taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok" diye konuştu.

Taşeron düzenlemesinde neler var?

TAŞERONA GEÇİŞTE 4 ARALIK ESAS: 4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

ÜÇ SINAV SEÇENEĞİ: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR: Doğum, hastalık, askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda bulunanlar kadroya geçecek.

YAŞ EĞİTİM SINIRI YOK: Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.

4 BİN 621 LİRALIK PİYANGO: Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.

TAŞERON FİRMALAR DA KORUNDU: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.

ÇÖP, TEMİZLİK, PARK İŞLERİ: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE EMEKLİLİK: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.

KIDEMLERİYLE BİRLİKTE GEÇECEKLER: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak. (internethaber.com)