Taşeron işçiler dikkat!

Taşeron işçilerin kadro başvurularından sonra gözler şimdi de tespit komisyonları tarafından hazırlanan listede. Listede ismi olmayan işçilerin itiraz etme hakları bulunuyor.

Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları geçen hafta perşembe günü sona erdi. Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3'er kişilik "Tespit komisyonu" tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek. Peki bu 40 günün sonunda tespit komisyonunun listesinde ismini göremeyen taşeron işçi bu süreçte ne yapacak?

Taşeron işçilerin tespit komisyonunun ilanında isimlerini görmemesi halinde itiraz etme hakları var. Resmi Gazete'de yayımlanan itiraz tarihleri ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında. 3 günün sonunda itirazlar incelenecek ve tam bir hafta sonra kesin listeler asılacak.







Listelerin ilan edilmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Sınav işlemleri 3 ile 22 Mart arasında tamamlanacak. Sınav kuruluna itirazlar ise 23-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kesin listeler ise 27-31 Mart tarihleri arasında oluşturulacak. Bu zorlu sürecin ardından ise taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik işlemler tamamlanmış olacak. 2 Nisan itibariyle kadro almaya hak kazanan taşeron işçiler, topluca kadrolu işçi statüsüne geçirilecek.

(finanshaber)