Taşeron işçiler kadro için nereye nasıl başvuru yapacak?

Taşeron kadro için nereye başvuru yapacak taşerona kadro ne zaman? Binlerce kişinin merakla beklediği taşerona kadroda sona gelindi. 2 Ocak'ta taşeron işçiler başvuru yapacak ve kadroya geçecek. Peki taşeron işçiler nereye nasıl başvuru yapacak?

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:58