Taşeron kadro için hükümetten son dakika açıklaması

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin hükümetten yeni bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda "Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkacak. Çok uzak olmayan vadede çalışmaların sona geleceğini düşünüyorum" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konu çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiriyor. Sağlık, eğitim sektöründe bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Bu statüde kamuda hizmet verenlerin ciddi katkılar verdiğini görüyoruz. Geçmişte Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmalar yaptık. İşin içine girince gördük ki, her bir hizmette sözleşmeler birbirinden çok farklı. Sözleşmedeki durumla fiili durum birbirinden farklı. Farklı hizmet verme süreleri var. Bu çalışma aylarca sürdü. Sözleşmeli modele dayanan bir modeli paylaştık. Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor. Biz de çalışmaların içindeyiz. Bu konuyla ilgili somut noktaya gelinmesi gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkacak. Çok uzak olmayan vadede çalışmaların sona geleceğini düşünüyorum."

MEMUR ZAMMININ MALİYETİ

Ağbal, memur zamlarıyla ilgili "Şimdiye kadar hep enflasyon oranının üzerinde zam yaptık" ifadesini kullanırken, zammın 2018 bütçesine maliyetini 13 milyar lira olarak açıkladı.

Ağbal, yüzde 4,4'lük 2017 büyüme hedefinin yukarı revize edileceğini söylerken, büyümeyi yukarı çekecek reformların öncelikli olacağına da dikkat çekti.

Vergi borcu yeniden yapılandırmalarını da değerlendiren Ağbal, her iki yapılandırma da iyi bir performans elde ederek 27 milyar lira gelir elde edildiğini ve toplam 140 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını söylerken, bundan sonra artık yeniden yapılandırma olmayacağını söyledi.

"KDV'DE SADELEŞMEYE GİTMEK İSTİYORUZ"

KDV oranlarıyla ilgili hassas bir çalışma olduğunu belirten Ağbal, "Türkiye'deki yüzde 18 KDV oranı en düşük oranlardan biri. OECD'de yüzde 27, 23, 21 şeklinde oranlar var. KDV oranlarında indirim yapılması elzem görülmüyor. Bizim yüzde 8, yüzde 1 gibi uygulamalar var. Sistem bu yönüyle son derece karmaşık. İndirimli orana tabi işlemlerde analizler yapıyoruz. İndirimli oran başlangıçtaki amacı sağlamış mı sağlamamış mı. Oran çalışmasını indirimli oranlarda sadeleşmeye gitmek, farklı kademeleri kaldırmak istiyoruz. Bir üründe KDV'yi yüzde 1'e indirmiş olalım. Yerli üretici yüzde 18'le alıyor, yüzde 1'le satıyor. Oran çalışmasını bir sadeleştirme, yerli işletmeler lehine bir düzenlemeye doğru çevireceğiz" dedi.(İNTERNET HABER.COM)