Taşeron kadroda son durum! Erdoğan son dakika detayları açıkladı.

Binlerce taşeron işçinin beklediği kadroda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta taşerona kadro sorununun bir hafta içinde çözüleceğini açıklamıştı. Erdoğan bugün taşeron işçilerle ilgili son dakika açıklama yaptı ve 850 bin işçinin kadroya geçeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçilerle ilgili bugün AK Parti grup toplantısında açıklama yaptı. 850 bin taşeron işçinin kadroya geçeceğini açıklayan Erdoğan'ın verdiği bilgiler şöyle:

*Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenlemeye değinmek istiyorum.

850 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK: Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZUYOR: 23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

4C'LİLER 4B'Lİ OLUYOR: Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor.

MESELEYİ KÖKTEN ÇÖZMÜŞ OLUYORUZ: Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz.

KOMİSYONLAR, TAŞERONLAR ORTADAN KALKIYOR: Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.

JÜLİDE SARIEROĞLU TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Taşerona kadroda detayları veren Sarıeroğlu, "Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO GELDİ: Sarıeroğlu daha sonra yaptığı açıklama "Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler" dedi. (internethaber.com)