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Taşeronlar 3 ay içinde kadroya alınacak

Büyükşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında yaptı. Başkan Çelik taşeron işçilerin 3 ay içerisinde kadroya geçeceğini belirterek düzenlemenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Taşeronlar 3 ay içinde kadroya alınacak
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2018 yılının ilk meclis toplantısını hayırlı olması dilekleriyle açtı. Toplantıda öncelikle Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Seçimler sonucu Denetim Komisyonu Ayşe Seyhan, Mehmet Büyükbaş, Ömer Özuzun ve İrfan Dursun’dan oluştu. Toplantıda daha sonra ağırlıklı İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar olmak üzere diğer gündem maddeleri ele alındı.
 
Hayırlı olsun
Gündemdeki maddelerin görüşülmesi sırasında taşeron işçilerin durumu değerlendirildi. Başkan Mustafa Çelik, konuyla ilgili soru üzerine taşeron işçilerle ilgili böyle bir düzenlemenin yapılması gerekliliğine dikkat çekerek çalışanların çalışma hayatının daha iyi hale geleceğini söyledi. Başkan Çelik, üç ay içinde taşeronların kadroya geçirileceğini ve bu düzenlemenin hayırlı olacağına inandığını kaydetti. 
 
Toplantıda 80 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Kurum Haberi
 
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