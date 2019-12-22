TBB Başkanı Feyzioğlu Kayseri’de oratoryoya katıldı

Kayseri Barosu tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Kayseri Oratoryosu düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen oratoryoya, TBB Başkanı M etin Feyzioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve çok sayıda davetli katıldı.







Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı oratoryoda, sanatçılar seslendirdiği Gesi Bağları, Germir Bağları, İzmir’in Kavakları, Harbiye Marşı, Sarı Saçlım, Memleketim, Çökertme, Hekimoğlu, Ah Bir Ataş Ver, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı gibi eserler ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

