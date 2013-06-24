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TBMM Başkanlığına Kayserili Aday

TBMM Başkanı Cemil Çiçek 'in görev süresi, 4 Temmuz 2013'te sona erecek.

TBMM Başkanlığına Kayserili Aday

Meclis içtüzüğü uyarınca başkan adaylığı için başvurular 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 28 Haziran Cuma günü saat 24.00'de sona erecek. Yeni Başkan 2015 genel seçimlerine kadar görev yapacak. Ak Parti içerisinde etkin bir role sahip olan Kayserili Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun adı diğer adaylardan daha ön plana çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN 4 İSİM VAR         

Çiçek'in yeniden bu koltuğa oturması konusunda AK Parti grubunda fikir birliği olmadığı belirtiliyor fakat son sözü Başbakan Erdoğan söyleyecek. Meclis kulislerinde, TBMM Başkanlığı için 4 ismin adı geçtiği yorumları yapılıyor. Bu isimler, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu , Gümrük Ticaret Başkanı Hayati Yazıcı ve İstanbul milletvekili Nimet Baş olarak sıralanıyor. Nimet Baş'ın adaylığı ve seçilmesi, TBMM tarihinde ilk kadın başkan sıfatını da getirecek.

BURHAN KUZU İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

TBMM Başkanlığı için isim konusunda henüz bir netlik olmadığını belirten bir AK Parti kurmayı, Gazeteport'a yaptığı açıklamada, "Özellikle 3 dönemini 2015'te tamamlayıp yeniden milletvekili adayı olamayacak bazı isimler, finali TBMM Başkanı sıfatı ile yapmak istiyor. Son sözü ise Başbakan söyleyecek. Kulislerde 4 isim geçiyor ama, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun adı daha ön planda" dedi.

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