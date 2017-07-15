TBMM iLK DEFA FETÖCÜ HAiNLER TARAFINDAN BOMBOLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz gecesi üç kez uçaklar tarafından bombalı saldırıya uğradı.

12 POLİS YARALANDI

Saldırıda binada ağır hasar oluşurken Meclis kapısında bulunan polislerden 12'si yaralandı.

Darbe girişiminin duyulmasından hemen sonra milletvekilleri de Meclis'e gitti. Vekiller bombalı saldırı esnasında da Meclis'i terk etmedi.

SIĞINAKLARA İNİLDİ

İlk saldırı yapıldıktan sonra vekiller sığınaklara indi.







Meclis'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, ilk bomba saat 02.32'de Dikmen Kapısı girişinin sağ tarafındaki bahçeye düşüyor ve yaklaşık 2 metrelik çukur oluşturuyor.

İlk bomba TBMM Ziyaretçi Binası'na da büyük zarar veriyor. İkinci ve üçüncü bombalar ise saat 03.20 sıralarında arka arkaya atılıyor. Bu bombanın ilki Başbakanlık Makamı'nın bulunduğu kata, diğeri CHP ve MHP gruplarının bulunduğu bölüme düşerek, TBMM Ana Binası'nda çok büyük tahribata neden oluyor.