TDK Drone'a Türkçe isim arıyor

Bulunan “arıgözü”, “uçangöz”, “uçan kamera”, “uçarçeker”, “uçurgör” kelimeleri internet ortamında oylamaya sunuldu. TDK internet sitesinde, “Drone Kelimesi İçin Türkçe Karşılık” başlığı altındaki “Aşağıdaki bağlantıyla ‘drone’ kelimesine Türkçe karşılık bulma sormacasına katılabilirsiniz” linki tıklandığında, drone fotoğrafı çıkıyor.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Drone fotoğrafının altındaki, “İnsansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılan ‘drone’ cihazı için halkımız tarafından önerilen aşağıdaki karşılıklardan hangisini daha uygun buluyorsunuz?” açıklamalı soruyla birlikte oy verilmesi isteniyor.

TDK, buradan çıkan sonuca göre drone kelimesini Türkçe’leştirecek. (haber10.com)