Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tehlikeli Yolculuk

Kayseri’de bir babanın kullandığı otomobilin direksiyonunu küçük kızına verdiği fotoğraf görenleri hayrete düşürdü.

Tehlikeli Yolculuk

Kayseri-Malatya karyolunda hızlı seyreden araçların arasında bir otomobilin direksiyonundaki küçük kız ve babası diğer sürücüler hayretle izlendi. Yaklaşık 70 kilometre hızla trafikte seyreden otomobildeki baba, direksiyonu kucağına aldığı küçük kızına tutturdu.
Babanın bu sorumsuzluğu görenleri hayrete düşürdü. (iha)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri’de Bir Babanın Kullandığı Otomobilin Direksiyonunu Küçük Kızına Verdiği Fotoğraf Görenleri Hayrete Düşürdü.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dr.Atila ŞAHiN 5 yıl önce

maalesef buna benzer manzaraları hergün görmekteyiz. hayatımızın hiç bir bölümünde kurallara uymamakta ısrar eden bir milletimizi var.
başına bir iş gelince çok geç olacaktır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi Aksoy @Dr.Atila ŞAHiN 5 yıl önce

çok haklısınız dr atila bey hem kendi hemde trafikdeki diyer insanların hayatını böyle tehlikeye atıyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)