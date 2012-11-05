Tehlikeli Yolculuk

Kayseri-Malatya karyolunda hızlı seyreden araçların arasında bir otomobilin direksiyonundaki küçük kız ve babası diğer sürücüler hayretle izlendi. Yaklaşık 70 kilometre hızla trafikte seyreden otomobildeki baba, direksiyonu kucağına aldığı küçük kızına tutturdu.
Babanın bu sorumsuzluğu görenleri hayrete düşürdü. (iha)
Kayseri-Malatya karyolunda hızlı seyreden araçların arasında bir otomobilin direksiyonundaki küçük kız ve babası diğer sürücüler hayretle izlendi. Yaklaşık 70 kilometre hızla trafikte seyreden otomobildeki baba, direksiyonu kucağına aldığı küçük kızına tutturdu.
maalesef buna benzer manzaraları hergün görmekteyiz. hayatımızın hiç bir bölümünde kurallara uymamakta ısrar eden bir milletimizi var.
başına bir iş gelince çok geç olacaktır.