"TEK DESTEKÇİMİZ TÜRKİYE" Halep’te Beşşar Esed, İran ve Rusya’nın gerçekleştirdiği katliamları protesto için Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği öncülüğünde geniş katılımlı bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada “Ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı.” dendi.

15 Aralık 2016 Perşembe 16:49