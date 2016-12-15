"TEK DESTEKÇİMİZ TÜRKİYE"

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği, kuşatma ve bombalar altındaki Halep için yürüdü, katliamları protesto etti. Kayseri Forum AVM önünde başlayan yürüyüşe çok sayıda Suriyeli mülteci ve Türk katıldı. Sivil Toplum Örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık "Halep sana canım feda", "Katil Rusya Suriye’den defol", sloganları atıldı. Eylemde Türk ve Suriye bayrakları ile 3 dilde Halep dövizleri taşındı. Protesto yürüyüşü, çok sayıda Suriyeli mülteci ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile son buldu. Açıklamayı Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği başkanı Muzaffer Marangozoğlu yaptı.
Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor...
Halep'teki katliamlar ile İstanbul'da gerçekleştirilen menfur bombalı terör eylemlerini kınamak ve lanetlemek için toplandıklarını ifade eden Marangozoğlu, "Aylardır Esed ve işbirlikçileri tarafından Halep'te, bütün dünyanın gözleri önünde kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli demeden ağır silahlarla uçaklardan atılan varil bombaları ile büyük bir katliam yaşanıyor, şehir yakılıp yıkılıyor. Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor..." şeklinde konuştu.
Sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı
Marangozoğlu “Net bir şekilde görülüyor ki ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Türkiye'nin bu onurlu tutumunu ve duruşunu hazmedemeyen emperyalist güçler, PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi hain örgütleri kullanarak baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul’daki patlamanın da bu baskının bir tezahürü olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı biz dünyaya, devletimizin yanında millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla duracağımızı hatırlatıyoruz.” dedi.
İHH konvoyuna destek
Halep'te yaşanan dramın, yedi milyar insanlığın gözü önünde işlendiğini ifade eden Marangozoğlu, “Suriye'de katledilen 500 bin kişi, göç eden altı milyon insan, yıkılan, yakılan Halep, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar, tecavüzler maalesef insanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmemiştir ve görülüyor ki insanlık ölmüştür.
Ancak Halep için birilerinin düşündüğü gibi her şey bitmemiştir. Daha fazla seyirci kalmadan ve zaman geçirmeden, Halep için bir şeyler yapılmalıdır. Buradan IHH derneğinin yarın (bu) sabah saat sekizde Kayserimizden hareket edecek olan "Halep'e yol açın" konvoyuna destek verdiğimizi ilan ediyoruz.” dedi.
Duyarlılığa davet
Marangozoğlu açıklamasını şöyle tamamladı;
“Halep halkı soykırıma uğrarken, çocukların, kadınların feryatları arşı inletirken Arap ve Müslüman ülke liderleri hala ciddi önlemler almıyorlar. Halep'te her gün yüz civarında çocuk, kadın, genç, yaşlı masum Halepli sivil, zalim Putin'in uçaklarından atılan bombalama yok edilirken hiçbir Arap ve Müslüman ülke, Rusya ile ilişkileri kesmemekte ve herkes kendi ulusal çıkarını düşünmektedir. Körfez ülkelerini, İslam ülkelerini ve batı ülkelerini Halep için gerekli duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz.”
Açıklama sonrası slogan atan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
(Kayseri Gündem)
Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor...
Halep'teki katliamlar ile İstanbul'da gerçekleştirilen menfur bombalı terör eylemlerini kınamak ve lanetlemek için toplandıklarını ifade eden Marangozoğlu, "Aylardır Esed ve işbirlikçileri tarafından Halep'te, bütün dünyanın gözleri önünde kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli demeden ağır silahlarla uçaklardan atılan varil bombaları ile büyük bir katliam yaşanıyor, şehir yakılıp yıkılıyor. Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor..." şeklinde konuştu.
Sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı
Marangozoğlu “Net bir şekilde görülüyor ki ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Türkiye'nin bu onurlu tutumunu ve duruşunu hazmedemeyen emperyalist güçler, PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi hain örgütleri kullanarak baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul’daki patlamanın da bu baskının bir tezahürü olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı biz dünyaya, devletimizin yanında millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla duracağımızı hatırlatıyoruz.” dedi.
İHH konvoyuna destek
Halep'te yaşanan dramın, yedi milyar insanlığın gözü önünde işlendiğini ifade eden Marangozoğlu, “Suriye'de katledilen 500 bin kişi, göç eden altı milyon insan, yıkılan, yakılan Halep, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar, tecavüzler maalesef insanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmemiştir ve görülüyor ki insanlık ölmüştür.
Ancak Halep için birilerinin düşündüğü gibi her şey bitmemiştir. Daha fazla seyirci kalmadan ve zaman geçirmeden, Halep için bir şeyler yapılmalıdır. Buradan IHH derneğinin yarın (bu) sabah saat sekizde Kayserimizden hareket edecek olan "Halep'e yol açın" konvoyuna destek verdiğimizi ilan ediyoruz.” dedi.
Duyarlılığa davet
Marangozoğlu açıklamasını şöyle tamamladı;
“Halep halkı soykırıma uğrarken, çocukların, kadınların feryatları arşı inletirken Arap ve Müslüman ülke liderleri hala ciddi önlemler almıyorlar. Halep'te her gün yüz civarında çocuk, kadın, genç, yaşlı masum Halepli sivil, zalim Putin'in uçaklarından atılan bombalama yok edilirken hiçbir Arap ve Müslüman ülke, Rusya ile ilişkileri kesmemekte ve herkes kendi ulusal çıkarını düşünmektedir. Körfez ülkelerini, İslam ülkelerini ve batı ülkelerini Halep için gerekli duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz.”
Açıklama sonrası slogan atan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
(Kayseri Gündem)