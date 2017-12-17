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Tekden İlkokulu öğrencileri ticaret öğreniyor 

Özel Tekden İlkokulu’nda düzenlenen Pazar Yeri Etkinliğinde minik öğrenciler, hem Yerli Malı Haftasını kutlarken hem de ticaret yapmayı yaşayarak öğrendi. 

Tekden İlkokulu öğrencileri ticaret öğreniyor 

Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yapılan yemekleri satarak hem eğlendi hem para kazanmanın tadını çıkardı. Pazarcı esnafı gibi satış yapmaya çalışan öğrenciler, etkinlik boyunca oldukça eğlendi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara girişimcilik, özgüven ve ticaret öğrenmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Emeği geçen Tekden Koleji yöneticilerine de teşekkür eden Kemal Tekden, “Bugün ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz ‘Pazar Yeri Etkinliği’ yapıyorlar. Bu vesile ile her yıl Yerli Malı Haftası’nda yaptığımız bu etkinlikte çocuklarımıza girişimcilik, özgüven, ticaret gibi konular anlatılıyor. Onların bizzat bu etkinliğe katılarak ticareti de öğrenmelerini sağlıyoruz. Tabi bu Kayserili olmanın da gereği bilindiği gibi.





Çocuklar adeta kendilerinden geçiyorlar. Stantları gezdim, her biri başka bir şey satıyor. Hem yerli malı kullanmanın manası anlaşılıyor, hem de girişimciliği, ticareti, rızık peşinde olmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyorlar. Zaten öğrenme ancak yaşanılır hale gelirse mana kazanıyor. Aksi takdirde tamamen teorik bilgi olarak kalıyor. Bu bakımdan hemen hemen bütün etkinliklerimizde çocukların bilgiyi yaşanılır kılan noktaya getirmelerini istiyoruz ve çalışıyoruz. Hepsi birbirinden güzel çocuklarımız bu etkinlikte çok mutlular. Ben de böyle bir etkinliğe vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekden Koleji’nin bütün yöneticilerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tekden yöneticileri, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

İHA

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TEKDEN KOLEJİKemal Tekden
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