Tekden Öğrencileri Sivas Kongresini Yerinde Yaşadı

Kayseri’de Özel Tekden Koleji tarafından milli mücadelenin yerinde öğrenilmesi amacıyla düzenlenen program çerçevesinde, Cumhuriyet Treni ile Sivas’a gelen öğrenciler Mevlana İlköğretim Okulu tarafından misafir edildi. Atatürk’ün milli mücadeledeki yeri ve lider kişiliğinin, Sivas’ın milli mücadelede ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki yerinin, Sivas Kongresi’nde alınan kararların anlatılacağı Cumhuriyet Treni’nde bulunan öğrenciler, kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin gezilmesinin ardından Vali Zübeyir Kemelek’i ziyaret etti. Tarih bilgisinin yerinde görülmesinin farklı olduğunu vurgulayarak, “Tarih bilgisini sadece kitaplardan değil görerek, inceleyerek, yaşayarak elde etmek daha farklı bir duygu. Bugün de bu amaçla Sivas Kongresi’nin Türk tarihindeki önemini yerinde tespit etmek için buradasınız” diyerek 4 Eylül Sivas Kongresi hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi. Ziyarette konuşan Genel Müdür İbrahim Orhan ise, etkinlikler hakkında Vali Kemelek’e bilgiler vererek, “Öğrencilerimiz gelirken milli mücadele ile ilgili hem görsel anlamda bilgiler alıyorlar, daha sonra anlatım içerisinde milli mücadeleyi ve o dönemi analiz ediyorlar. Kongre salonunda da o anı canlandırdılar daha sonra da kongrenin asıl toplantısının olduğu yerde de kararları imzaladılar, o anı yaşadılar. Dönerken de burada yaşadıklarını bizzat tartışıyorlar.” ifadelerini kullandı.