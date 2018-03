TEKİN: KAYSERİ TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

HÜSEYİN TEKİN KİMDİR?

Kayseri Ticaret Odası Başkan adayı Hüseyin Tekin 1958’de Nevşehir Avanos, Paşalı köyünde doğdu. İlk öğrenimini Gazipaşa’da, Orta okulu Aydınlık evler de, Lise öğrenimini ise Kayseri Lisesinde tamamladı. Ticaret hayatına erken yaşlarda başlayan Hüseyin Tekin 45 yıldır aralıksız bilfiil Kayseri Ticaretinin içerisinde iş hayatını sürdürüyor. 1994-1999 yılları arasında Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği yaptı. 1995-2009 Kayseri Ticaret Odası meclis üyeliği, Yönetim kurulu üyeliği ve Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Tekin ayrıca Uluslar arası Nakliyeciler Derneği UND ve RODER Gemi işletmecileri, Kombine Taşımacılar Derneği’nin yönetim kurulu üyeliği görevlerini yaptı. HAT Uluslar arası Nakliyat Şirketi, Tek Speed Uluslar arası Nakliyat A.Ş ve Tekin Petrol A.Ş’ de yönetim kurulu murahhas azası olarak görevini sürdürüyor. Hüseyin Tekin evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kayseri Gündem: Sayın Tekin Kayseri Ticaret Odası Başkanlığına neden aday oldunuz? Başkan seçilirseniz neler yapacaksınız. Projeleriniz nelerdir?

Hüseyin Tekin: Kayseri Ticaret Odası üyelerine hizmet etmeye ve onlara teknolojinin en son imkanlarından faydalanabilecek bir Oda yönetimi oluşturmak için ve Kayseri Ticareti’ni zirveye taşımak için aday oldum. KTO üyelerinin birçok sorunu bulunmaktadır. Maalesef odamız teknolojiyi yeterince kullanamıyor. Hangi üye ile konuşursanız konuşun, hepside odanın yönetiminden şikayetçi hale gelmiş durumda. Kimse derdini anlatacak bir yetkili muhatap bulamaz hale gelmiş. Üyelerin bu ve buna benzer sorunlarına çözüm olabilmek adına arkadaşlarımızla birlikte göreve talip oldum. Ekibimle birlikte amacımız Kayseri Ticaret Odasına gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmek, etkin ve hızlı çözüm yolları bularak üyelerimizin önünü açmaktır. Bu adaylık süresince birçok arkadaşımız oda yönetimine talip oldu. Bizde düşündük ve taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Biz neler yapabiliriz, nasıl çözüm yolları üretebiliriz hep bunun gayreti içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok yönlü projeler geliştirmeye çalıştık ve halende geliştiriyoruz. Şayet üyelerimiz lütfedip bizi o makama layık görürlerse, gecemizi gündüzümüze katarak, bu odamızı hantal yapıdan kurtarıp, daha etkin dinamik bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu işler ufku geniş insanlarla yapılabilir. Esnaf ve Tüccar araştırmacı olacak, gündemi takip ederek gelişmelerden haberdar olmak zorunda. Bunu da bağlı bulunduğu oda yürütmek zorunda. Dünya’da yaşanan gelişmeleri üyelerine anında ulaştırarak, teknolojinin gerisinde kalmamasını sağlamak mecburiyetindedir. Üyelerimiz ile birlikte çok sık toplantılar düzenlemek zorundayız. Bu gelişmeleri onlara anlatıp, neler yapılabilir bunları masaya yatırmak zorundayız. Bu konuda da asıl iş meslek komitelerine düşüyor. Onların daha rahat çalışabilmesi için gerekli alt yapıyı onlara oluşturmalıyız. Onlarda üyeleri ile istişare yaparak bu pastadan daha büyük pay nasıl alabilirler bunun gayreti içerisine girmelidirler. Bunun için birçok proje geliştirdik ve bunları hayata geçireceğimiz günler sabırsızlıkla bekliyoruz.

Kayseri Gündem: Kayseri Ticaretinde ne tür eksiklikler görüyorsunuz? Kayseri Ticaret Odasının rolü nedir? Siz bu konuda neler yapacaksınız?

Hüseyin Tekin: Cengiz bey insanın önce kendi mesleğinden başlaması gerekir. Bana göre ekonominin temel ayağı üretimdir. İki numaralı ayağı ise satış, üç numaralı ayağı ise lojistiktir. Ve bunlarda birbiriyle at başıdır. Yani biri diğerinden daha önemli değildir. Dünyanın malını üretirsiniz, eğer ulaştırmada sorununuz varsa nasıl satacaksınız? Bende bu üç ayağından lojistik kısmını çok iyi bildiğim kanaatindeyim. Kayseri’de şu an en eksik olunduğu konuda budur. Kayseri’de üretilen bir mal, nihai tüketim yerine en hızlı, en sağlıklı ve en ucuz şekilde nasıl ulaşır. Henüz Kayseri bu sorunu çözmüş değil. Üretim kısmını daha ziyade Sanayi Odasının alanı içerisinde görüyorum. Bizimle de bağlantısı var ama bu konuda ana oda konumunda Sanayi Odası var. Ama satış ve lojistik tamamıyla Ticaret Odası’nın konusu içerisinde. Şimdi lojistik konusunda çok önemli problemler var. Bu sadece Kayseri için değil, ulusal anlamda sorunlar dahilinde. Örgütlenme konusunda henüz yeterli derece de değiliz. Lojistikte de sorunlar ana firmayı vuruyor, dolaylı olarak üretici, ürününü nihai tüketiciye ulaştırmakta sorun yaşıyor. Ben Uluslar arası Nakliyeciler Derneğinde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yani sorunları ve çözümleri en iyi bilen insanlardan biriyim. Göreve geldiğimiz taktirde ilk başta çözeceğim sorunlardan biri de budur. Kayseri Ticarette yeni sistemlere ayak uyduramadığı müddetçe gerilemeye mahkumdur. Kayseri’de yerleşik yerel tüccarları değişen piyasa koşulları nedeniyle önce AVM ler sonrada E Ticaret Kayseri tüccarına büyük darbe vurmuştur. Bu şehir kesinlikle şehir envanterini çıkarıp, gayri safi milli hasılasını çıkartıp şehrimizde ne ne oranda üretiliyor ve ne oranda tüketiliyor kesinlikle bilinmesi gerekir. Son on yılda piyasa kimin aleyhine işliyor. Yerel tüccarlarımız ne kadar Pazar kaybetti. Yeniliklere ayak uyduramadığı taktirde kaybetmeye devam edecek. Tüccarımızın sorunlarının çözümü için siyasi güce baskıda bulunacağız. Yerel tüccarında iş yeri açması kolaylaşacak. Ticaret Odası personeli tüccarın bürokratik işlemlerini takip edecek ve sonuçlandıracak. Ulusal ve Uluslar arası zincirlerin bayisi olan yerel esnafa bayilik sözleşmelerinde hukuki destek verilecek. Ticaret bilgi bankası kurulacak. Bilgi bankasına başvuran her tüccar bu şehirde neyin hangi malın ne kadar ve hangi sürede satıldığını öğrenecek. Hangi alanda Pazar boşluğu olduğunu görecek. Alış veriş merkezlerindeki dükkan kiraları yerel tüccarın aleyhine bir durumdadır. Aynı alış veriş merkezinde yerel firma ulusal zincirin iki katına kadar farklı kira ödemektedir. İş yerlerini kapatan tüccar ulusal firmaların reyonu ve tezgahtarı olacak.

Kayseri Gündem: Sayın Tekin Nakliyecilerin grubunda yer aldığınız için öncelikle Nakliyecilerin sorunları nelerdir? Meslek grubunuza ne gibi hizmetleriniz olacak?

Hüseyin Tekin: Kayserinin en önemli sorunlarından biriside lojistiktir. Nakliyecilerin kesinlikle yer sorununun çözümü için Belediyelerle görüşülecek. Yer temin edilecek Lojistik hizmetin Uluslar arası standartlarda verilmesi için gerek yurt içi ve gerekse Uluslar arası nakliye yapan firmalara bilgi birikimi desteği verilecek. Tır karnelerinin satışında kesinlikle kredi kartı ile satış yapmanın önü açılacak. Üye aidatlarını yatırmayan tüccarların KTO’da oy kullandırılmaması demokrasinin gasbıdır. 14 bin üyeli KTO da 5 bin tüccarın haklarının askıya alınması Kayseri Ticaretinin son yıllarda ne duruma geldiğinin göstergesidir.

Kayseri Gündem: Sayın Tekin göreve gelirseniz kadın girişimcilere neler yapacaksınız? Üyeler için başka ne gibi projeleriniz var?

Hüseyin Tekin: Kadın girişimcilere özel önem verilecek Kayseri Ticaret Odası Yönetim kurulu kadrolarında mutlaka kadın tüccar bulunacak. Dünya tüketim Pazar dengeleri hergün değişmektedir. On yıl önce en önemli gider kalemi gıda ile bugün ailelerin en önemli harcama kalemi iletişim giderleri olmuştur. Yerel tüccar sadece hizmet sektöründe varlığını sürdürebilir hale gelmiştir. Bütün üyelerimizin aklında KTO aidat almaktan başka ne işe yarar sorusu var. Bizim dönemimizde bu soru cevabını bulacak. Her tüccar ticaret odası mensubu olmaktan gurur duyacak. Ve her sorununda Ticaret Odasını yanı başında bulacaktır. Son on yılda elektronik, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri satışlarında Pazar payı yerel tüccarın aleyhine işlemektedir. Ulusal zincirler şehir merkezinde tüketiciye ulaşırken yerel firmalar 10 km uzaklıktaki sitelerinde müşteri beklemektedirler. Kayseri Ticaret Odası yeni nezih bir binada hizmet verecek. Ve mutlaka Ticaret Odası üyelerinin faydalanabileceği sosyal tesisler mutlaka yapılacak.

Kayseri Gündem: Sayın Başkan seçim kampanyanızı ve çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz. KTO üyelerine bir mesajınız var mı?