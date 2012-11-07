Tekinsoy, Kentsel Dönüşümü Anlattı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa mimarlar, davetliler ve mimarlık bölümü öğrencileri katıldı. Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy, Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri'de kentsel dönüşüm projelerinin ilk olarak 1995'li yıllarda uygulanmaya başladığını hatırlatan Tekinsoy, Kayseri'nin kat ettiği pozitif gelişmeyi çeşitli fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Uygulanan projelerle gecekondulaşmanın önüne geçildiğini kaydeden Tekinsoy, "Büyükşehir Belediyesi olarak imara aykırı olarak yapılaşmış bölgelerin imarlı hale getirilmesi ve eskimiş kent dokusunun yenilenmesi konularında önemli çalışmalar yaptık" dedi.

Tekinsoy, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Mahallesi ve Kaleiçi Kültür-Sanat Merkezi Projelerine de değinerek çeşitli bilgiler sundu.