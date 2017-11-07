Tekinsoy resmen Genel Müdür

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nü bir süredir vekaleten yürüten hemşehrimiz Kemalettin Cengiz Tekinsoy üçlü kararname ile bu göreve asaleten atanmış oldu.

Söz konusu atama kararında “Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne Kemalettin Cengiz Tekinsoy’un atanması 657 sayılı Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür” denildi.







Kemalettin Cengiz Tekinsoy kimdir?

1959 Kayseri doğumlu olan Kemalettin Cengiz Tekinsoy, ilk ve orta tahsilini Kayseri’ de, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi (Eski Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) Mimarlık Fakültesinde 1976-1981 yılları arasında tamamladı. Askerlik görevini de 1981-1983 yılları arasında Yedek Subay olarak yine Ankara’ da yaptı. Nisan 1983 ile Eylül 1984 yılları arasında 1.5 yıl özel sektörde şantiye şefliği yapan Tekinso, 1984 Eylül ayından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. 1984-1994 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığında çalışan Tekinsoy, 1994-1995 yılları arasında Fen İşleri Şube Müdürü, 1995-1999 yılları arasında Fen İşleri Daire Başkanı ve 1999-2016 yılları arasında ise kesintisiz 17 yıl Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1994 ile 2016 yılları arasında yöneticilik yaptığı dönemde Raylı Sistem, Erciyes Turizm Merkezi, Stadyum ve Kongre Merkezinin de içinde bulunduğu 10 adet spor tesisi, alt geçitler, üst geçitler, meydan ve çevre düzenlemeleri, Anadolu Harikalar Diyarı, Kayseri Mahallesi, Kültür Yolu gibi bir çok büyük projenin planlama, fizibilite, ihale, yapım ve işletme aşamalarında proje yöneticisi olarak başında bulundu. 2002-2008 yılları arasında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Belediye temsilcisi olarak görev yaptı. Uzun yıllar Yak-Taş, Kayseri Gaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Kayseri ile ilgili bir çok makalesi yayınlanmış olan Tekinsoy’ un “Kayserinin İmarı ve Mekansal Gelişimi” ve “Kiçikapı” isimli iki adet basılmış kitabı bulunmaktadır. Tekinsoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

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