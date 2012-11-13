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Telefon Sokak 4 Milyon TL'ye Cadde Oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokağın 4 milyon lira harcanarak cadde haline getirildiğini söyledi.

Telefon Sokak 4 Milyon TL'ye Cadde Oldu
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde çok yoğun bir yapılaşmanın devam ettiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,“Hoca Ahmet Yesevi Havaalanı yolu üzerinde, yapılaşmanın hızlı bir şekilde geliştiği mahallelerimizdendir. Yapılaşmanın bu hızlı gelişimi sonucu yeni yollar açıyor, eski olanları da bu gelişime uygun biçime getirip imar planıyla paralel hale getiriyoruz’’dedi.
Başkan Bekir Yıldız, şehrin ulaşımını sağlayan cadde ve sokakların kalitesini, yaşanabilir mekanların ihtiyacını karşılayacak niteliklere ulaştırmak ve hayatı kolaylaştırma amacında olduklarının altını çizerek” 6 metre genişliğindeki Telefon Sokak’ta önce genişletme işlemleri yaptık, kamulaştırmalarla 10 metreye genişlettik. Kaski; içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını, Elektrik Şirketi de aydınlatmayı yeniledi. Alt yapı çalışmaları tamamlanınca biz de asfaltını, kaldırımını, oto parkını yaptık. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki Telefon Sokak, Kocasinan Belediyesi’nin 4,2 milyon Kaski ve Elektrik Şirketi’nin de toplam 1 milyon lira tutan harcamalarıyla 5 milyon liraya cadde haline getirildi. Bir sokaktan yeni bir cadde doğdu. Vatandaşlarımız güle güle kullansın’ temennisinde bulundu.
Mahalle sakinleri de, Telefon Sokak’taki çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Bekir Yıldız ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Mehmet SARI 5 yıl önce

hayirli günler, birde amarat kasabasinin yoluna biraz para harcasanizda, vatandas rahat yolculuk yapsa. selamlar

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