TEMİZLİK TAMAMLANDI FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan Boydak Holding'in ismi değişerek Erciyes Anadolu Holding oldu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal , “Bugüne kadar FETÖ ve PDY ile ismi özdeşleşen holdingimizin bundan kurtarmak için adını değiştirdik. Bu büyük yapıya büyük bir isim yakışırdı, biz de “Erciyes Anadolu Holding” ismini verdik, hayırlı olsun” dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 10:26