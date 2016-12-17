Terör, Türkiye’nin gündeminden çıkarılacaktır

Soylu, Kayseri Valiliğinde yaptığı açıklamada, sabah saat 08.45 sıralarında Talas Bulvarında Zincidere Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erlerin, hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özel halk otobüsünü durduran ve o esnada da araçtaki bombalı düzeneği patlatan teröristin kimlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, "Bir ip ucuna rastlanmıştır. Hem geliş güzergahı hem de Kayseri'ye varış güzergahındaki tespitler, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamlanmıştır. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12'si yoğun bakımda. 6'sının ağır olduğu hastane yetkililerince bildirildi. Şehit sayımız konusunda şu anda kimlik çalışmaları yapılıyor. 8 evladımızın kimliği adli tabiplikçe tespit edildi. Adli tabipliğin verdiği rakamlara göre bunu paylaşacağız." diye konuştu.

Kayseri'deki saldırının herkesi derinden üzdüğünü, ülkenin birliğini ve beraberliğini hedef aldığını vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan şu elde edilmek isteniyorsa, Türkiye'nin terörle mücadelesinde geri adım atması hesabı yapılıyorsa, bu bekleniyorsa bilinmelidir ki, bu terör saldırıları bizim terörle mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktadır. Milletimiz de güvenlik kuvvetlerimiz de hükümetimiz de devletimiz de bu kararlılığı aynı anlayışla sürdürmektedir. Şu çok net ve açıktır ki, 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'u başaramayanlar, el birliği ile 15 Temmuz'da Türkiye'yi istila edemeyenler, bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya ve insanımızı olumsuzluğu sevk etmeye çalışıyorlar."

Bakan Soylu, Türkiye'de terörün bitirileceğini ve bunda kararlı olduklarını ifade ederek, saldırıyı "dünyanın en alçak eylem türü" olarak nitelendirdi.

"Bombayla kimi zaman sivil kimi zaman savunmasız kimi zaman güvenlik kuvvetlerimiz başka bir hal içerisindeyken hedef alınan eylem türleri, dünyanın en alçak, en hain eylem türleridir." diyen Soylu, buna misliyle mukabele edileceğini ve edildiğini söyledi.

Tüm Türkiye'yi bu konuda güvenlik güçlerine, hükümete ve terörle mücadele eden kahramanlara güvenmeye, bunun yanı sıra sağduyuya davet eden Soylu, şunları kaydetti:

"Sabırlı olacağız ve bu sabırla beraber bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği, kaos oluşturmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün istediği, umutsuzluk oluşturmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Burada, toplumun tüm kesiminden, bugüne kadar gösterdiği desteği ve sabrı bekliyoruz. Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletçe bağımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Yaralı evlatlarımıza, can parelerimize, kahramanlarımıza başsağlığı diliyorum."

Olayın meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren tüm sağlık ekiplerinin olağanüstü hızlılık ve müdahaleyle yaralıları hastanelere yetiştirdiğini ve gerekli tedavilerinin yapıldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatıyla olayı duyar duymaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık bey ile beraber olay yerine gittik. Hastaneye hemen gitmedik çünkü doktorlarımızın hasta müdahalelerini kalabalıklığın içerisinde engel olunmasın ve rahat bir şekilde yapılabilsin diye buradan takip ediyoruz. Sağlık Bakanımız hastaneye gidecek. Bu vesileyle milletimize başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Aziz milletimize tekrar şunu ifade etmek istiyorum. başımız diktir. Terörle mücadelede kararlıyız ve bu konu Türkiye'nin öncelikli gündeminden çıkarılacaktır."