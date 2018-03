Terörden Beslenenlerin İşi

Taş, “30 yıl’a yakın bir süredir devam eden, on binlerce insanımızın hayatına, trilyonlarca dolarlık maddi zarara, ülke ve millet kardeşliğimizin zarar görmesine sebep olan PKK saldırıları ve terörünü ortadan kaldırmak amacıyla hükümetin başlattığı İmralı görüşmeleri terörün bitmesi ve akan kanın durdurulması konusunda bir umut ışığı olarak ortaya çıktı” ifadesinde bulunduğu açıklamasına şu şekilde devam etti:

“ Akan kanın durması, anaların göz yaşının dinmesi için olumlu adımların atıldığı bugünlerde, 100 PKK militanının Hakkari’deki karakol saldırısı, Fransa’nın başkenti Paris’te 3 PKK mensubu kadının öldürülmesi ve ulusal Akit gazetesine yapılan bombalı saldırı, terörden beslenen derin güçlerin olumlu gelişmelerden rahatsız olduğunu ortaya koydu. Beklentimiz tarafların bu provokasyon girişimlerine teslim olmadan barışın ve kardeşliğin tesisi, akan kanın durdurulması için her türlü çabayı göstermeye devam etmeleridir.

Hakkari saldırısı, Fransa’daki katliam ve Akit gazetesine yapılan saldırılar varlığını ve devamını teröre ve akana kana borçlu olan derin güçlerin barış çabalarından rahatsız olduklarını ve bu çabaları baltalamak için her türlü provokasyona girişebileceklerini ortaya koymuş bulunmaktadır.

MAZLUMDER olarak barış çabaları ve akan kanın durdurulmasına yönelik girişimlerin devamından yana olduğumuzu bildiriyor, tarafların bu çabalara karşı yapılan tüm provokasyonlara karşı tedbirli olmasını bekliyor, barışa yönelik tüm saldırıları kınıyor ve bu saldırıların son bulmasını diliyoruz.”