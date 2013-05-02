“TERÖRE HARCADIĞIMIZ 400 MİLYAR DOLARLA 400 KÖPRÜ YAPARDIK”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 30 yılda teröre 400 milyar dolar harcadığını ve bundan silah tüccarlarının kazançlı çıktığını belirterek, “Biz bu parayla 400 köprü yapardık” diye konuştu.

Bakan Binali Yıldırım, Kayseri'nin Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Üreten ve ürettiğini hemşehrilerine veren ve diğer illere destek olan illerden bir tanesi. Şehircilikte örnek illerden bir tanesi. Bunda şaşırılacak bir durum yok çünkü Mimar Sinan’ın memleketi burası” dedi.

Kayseri’de altyapı ve üstyapı çalışmalarının hemen hemen bittiğini söyleyen Yıldırım, “Biz Kayseri’nin kuzey, güney, doğu, batı bağlantılarını geliştirmek için çalıyoruz. Artık günübirlik işleri aştıktan sonra geleceğe yönelik yapılandırma işlerini belediyemiz yapıyor. Demir yolunun kuzeye alınması için çalışmalarımız sürüyor. Kayseri’de projemiz çok. Kayseri’ye yatırım son 10 yılda bakanlık olarak 1 katrilyon 326 trilyondur. Buna diğer bakanlıkları da katarsanız rakam daha da yüksek bir noktaya gelecek. Lojistik merkezi kurma çalışmaları var” şeklinde konuştu.

Bakan Yıldırım, “Kayseri’ye yüksek hızlı tren konusunda sorulan soru abes bir soru. Ankara, Yozgat, Sivas hattı Yerköy’e kadar ortak olarak kullanılan bir yol. Geriye kalan yerleri de eş zamanlı olarak yapacağız. Şehirde işler bitince millet, 'Ne mevzu çıkaralım?' diyerek konu ortaya çıkarıyor. Hizmet siyasete alet ediliyor. Biz siyaset eşittir hizmet diye ortaya çıktık. Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yıllık hizmetini 10 yıla sığdıran bir iktidar var” dedi.

Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yaşadığımız bir süreç var. 35 yıl biz insan kaynağımızı maddi kaynağımızı bir hiç uğruna tükettik. Terör konusunda. Kim ne kazandı? Bu soruyu sormamız lazım. Silah tüccarları kazandı. Kaybeden biz olduk. İnsan kaynağımızı kaybettik. 400 milyar dolar paramızı barut uğruna tükettik. O para elimizde olsa 400 tane boğaz köprüsü yapardık. 100 bin kilometre yol yapardık. Sonunda döndük baktık, bu sokak çıkmaz bir sokak. İnşallah bu beladan kurtuluruz. Bundan sonra ayrılıklarımızı değil, aynılıklarımızı ön plana çıkaracağız. Kardeşliğimizi daha fazla geliştireceğiz. Barış süreci, huzur dönemi Türkiye’nin her tarafında müthiş bir moral oluşturdu. Cudi Dağı'na çıktım, herkes müthiş bir moral kazanmış durumda. Üzerimizden büyük bir yük kalktı, diyorlar. İnsanlar artık huzur içinde yaşamak, geleceğini planlamak istiyor; gergin, dağdan ne haber gelecek gibi olaylarla yaşamak istemiyor. Bunu anlamazdan gelmek siyaset değildir. Varsın olmaz olsun böyle siyaset. Siyaset yapılacak birçok alan var. Biz kazık çakacak değiliz. AK Parti 10 yıl yapacağını yaptı, milletin desteği devam ederse yine de

yaparız. Yapamazsak, geriye gidiş varsa kimse kara kaşımıza, kara gözümüze meraklı değil.”