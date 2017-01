Teröre lanet yağdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik;"Hiç şüphesiz ki yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz Milletimizi haince saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar Büyük Türk Devletine asla geri adım attıramayacaktır. Terör ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki, milletimize yaşatılan bu acılar Türk Milletini daha da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir. Acımızı paylaşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğru bildiğimiz yolda, yılmadan, korkmadan yürümeye devam edeceğiz"AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden;"İstanbul’da gerçekleşen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırıları ve terörün her şeklini insanlık suçu olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde teröre karşı birlik, beraberlik ve sağduyu içinde ortak hareket etmek her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamını hedef alan bu tür terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum"CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin “Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olanlar terör saldırılarının bu denli artmasının sebeplerini sorgulamalıdır. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst kademesinden en alt kademesine kadar yurttaşlarımızın güvenliği için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeter ki kan ve gözyaşı dursun.Yazıktır, günahtır bunca insan can kaybediyor. Anaların, bebelerin gözyaşları dinmiyor. Hangi görüşte olursak olalım, hepimizin terörü ortak lanetlemesi lazım. Biz teröre lanet okuyoruz, okuyacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kan ve gözyaşı ülkesi olmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin acıya ve kana bulaştırılması bizim hak etmediğimiz bir tablodur."Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik;"Devletimizin bekası, milletimizin geleceğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan hain terör saldırılarının bir yenisini İstanbul'da yaşadık.Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefinin yine güvenlik güçlerimiz olduğu anlaşılıyor. Amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmek olan bu hainlerin tuzağına düşmeyeceğiz.Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz hedeflerine ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.”Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal "Terörün en çirkin haline şahit olduk. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kanları yerde kalmayacak. Siz vurdukça dirilen bir milletiz biz. Kandil gecesi vuslata ereriz biz. Evliyalara, Enbiyalara dostuz biz. Hainlerin alçakça sonunu daha görmediniz siz. Böyle bir mübarek günde Türk milletine acıları yaşatanları nefretle kınıyorum."Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ahmet Övüç;“Devletimize ve Milletimize yönelik gerçekleştirilen, bu hain, kalleş ve alçak saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak ve sonuçsuz kalacaktır. Milletimize yönelik tüm saldırı ve tehditler tarih boyunca olduğu gibi bu günde bertaraf edilecektir. Devletimizin bu terör saldırılarını gerçekleştiren terör örgütlerine, yerli işbirlikçilerine ve arkasındaki dış güçlere en kısa sürede gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur.”Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per “Ülkemizin bütünlüğü ve milletimize karşı yapılan bu saldırılar karşısında terör grupları ve yandaşlarına karşı sert tedbirler alınmalıdır. Türk milletini terörle sindirmeye çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne kastedenlerin her zaman karşısında durduklarını ve durmaya devam edecektir. Türk Milleti bütün bu badireleri bertaraf etmeye muktedirdir. Ancak, ülkeyi yönetenler de bir an önce terörün kökünü kurutacak tedbirleri ivedilikle almalı ve uygulamalıdır.”Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü “Terör ve teröristler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bunu içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarımızın iyi bilmesi gerekir. Ülkemiz zor bir süreçten geçerken yaşanan bu hain saldırı bizleri derinden yaraladı. İnşallah bundan sonra bu tür acılar yaşamayız. Devletimiz bu alçaklara gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. Bir kez daha Milletimizin başı sağ olsun.”