"Teröristin kimliği belli, 7 kişi gözaltında" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin kimliğinin belirlendiğini ve olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından Kayseri Valiliğinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör bizim kararlılığımızı yıkmaya yetmeyecek" dedi.

"Kayseri’de teröre karşı verilen ortak tepkinin ne anlama geldiğini anlıyoruz"

"Olayla ilgili sayın cumhurbaşkanı ve başbakanımızla sürekli bilgi halindeydik" diyen Bakan Soylu, "Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Terör bizim kararlılığımızı yıkmaya yetmeyecek. Vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatlarını anlıyorum. Kayseri’de teröre karşı verilen ortak tepkinin ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yapmamız gereken inancımıza göre sükunetimizi ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimizin devletimizin hükümetimizin topyekün yapacağını takip edin" ifadelerini kaydetti.

Bakan Soylu, "İçimiz yanıyor ve bu evlatlar için, bu kardeşlerimizin şehadete yürümesi ülkemizi, insanlarımızı büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor. Sabah gerçekleşen saldırıda kimliği belli olan 12 şehidimiz adli tıpa intikal etmiş durumda, 1 şehidimiz de üniversite adli tıpında. 13 şehidimiz var. Toplam 56 yaralımız var, 12’si yoğun bakımda. Bakanlarımız hastaneleri ziyaret ettiler. Olayla ilgili tüm soruşturmalar devam ediyor" dedi.



"Şuanda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli"

Saldırı ile ilgili 7 kişinin gözaltında olduğunu, 5 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli. Bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamlayınca kamuoyuna bilgi arz edilecek. Tekrar milletimizin başı sağolsun. Terörün cezasını vereceğiz, bizlere güvensinler. Tüm güvenlik güçlerimiz bu konuda and içmiş durumdadır, terörü tasviye edeceğimiz ve bu kararlılığımız açıktır. Evlatlar bizim evlatlarımız onların emaneti bu ülkenin, bağımsızlığı hürriyeti, özgürlüğüdür. Milletimizin endişesi olmasın, gerekli cezayı en kısa zamanda bunlara vereceğimizi 15 Temmuz’dan sonra ortaya koyduğumuz terörle mücadelenin kararlılığıyla nasıl sıkıştıklarını, nasıl çaresiz kaldıklarını bugün görüyoruz. Bunu da bertaraf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Birliğe ve beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var bugün" diye konuştu.



"56 yaralımız var. 4’ünün hayati ciddiyetini koruyor"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "Yaralılarımızı ziyaret ettik. 56 yaralımız var. 12 kardeşimiz yoğun bakımda. 4’ünün hayati ciddiyetini koruyor. Sağlık çalışanlarımız canla, başla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu millet, bu ruha sahip oldukça Allah’ın izniyle nereden gelirse gelsin milletimizi bu eşkıyalığa karşı birlikte olmaktan, omuz omuza olmaktan alıkoyamayacaklar. Bütün yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. 56 yaralıdan bir kısmı hafif yaralılar. Onlar hastanede istirahat ettiriyorlar" dedi.