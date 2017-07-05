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TERÖRİSTLER YAKALANDI

Son dakika... Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırmak isteyen terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişilik grup son anda yakalandı. Polis konvoydaki güvenlik önlemlerini artırdı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.


 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eylem yapılacağı bilgisi iletildi.



Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan ikisi Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.





KAYSERİ VALİSİ: BÜYÜK BİR PROVOKASYON ÖNLENDİ



Hürriyet.com.tr'ye açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" dedi.


 

Ayrıntılar geliyor... (Hürriyet.com.tr- foto:iha)

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TeröristADALET YÜRÜYÜŞÜKayseri
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