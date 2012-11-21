Terörle Mücadelede Yeni Dönem

Genelkurmay Başkanlığı, yıllardır uygulanan ve tartışma konusu olan terörle aktif mücadelede az eğitimli geçici askerlerin kullanılmasına ilişkin harekât konseptini değiştirdi. Buna göre, kısa ve uzun dönem vatani görevini yapan askerler, artık arazide, terörle mücadelede, çatışma bölgelerindeki tüm aktif muharip görevlerden çekildi. Bundan böyle çatışma bölgelerinde sadece profesyonel erbaş, uzman çavuş, astsubay ve subaylar bulunacak.



Kısa ve uzun dönem askerlik yapanlar ise çatışma bölgelerine gitmemekle birlikte, yine üs bölgelerinde görevlendirilmeye devam edecek. Bu sayede terörle mücadelede daha eğitimli, tecrübeli ve tehdidin bertarafına yönelik özel yetiştirilmiş persone

