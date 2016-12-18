Terörle mücadelenin merkezi Kayseri 1. Komando Tugayı

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın komando ihtiyacını karşılaşayan Kayseri 1. Komando Tugayı'na bağlı askerler, 5 ay içerisinde Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda arasında üst düzey PKK'lı yetkililerin de olduğu 700'den fazla teröristi ve 50'ye yakın sığınağı imha etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 altın madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birliktir.





Terörle mücadelede etkin rol alan komandoların mayıs ayındaki tatbikatları ise böyle görüntülenmişti;