Terörü çocuklara anlatma yöntemi! Psikolog ve Pedagog Gülşah Öztürk Erten, ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeyi bu dönemde ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Terör ve saldırıların çocukların dünyasında da soru işaretleri ile birlikte yoğun güvensizlik ve kaygıya sebep olabildiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog ve Pedagog Gülşah Öztürk Erten, ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeyi bu dönemde ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.'

Ruh sağlığınızı terör olaylarından koruyun!

Gülşah Öztürk Erten, bitmek bilmeyen travmatik olayların ebeveynleri, çocukları ile bu konuyu paylaşmak zorunda bıraktığını belirti."

Ani bir şekilde gelişen, kaygı ve panik oluşturan, kişinin ya da sevdiklerinin hayatını tehdit eden, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olay ve deneyimler psikolojik travma olarak tanımlanabilir" diyen Psikolog Erten, "Kişide kaygı ve korku ile birlikte yoğun çaresizlik ve güvensizlik duygularının yaşanmasına sebep olur. Çocuklarda yaşla birlikte olayın algılanışı ve verilen tepkiler değişebilir. Okul öncesi dönemde çocuklar anlamlandıramadıkları olayları ebeveynlerinin davranışları ve onların bakış açısıyla değerlendirirler. Dolayısı ile yetişkinlerin verdikleri tepkiler ve ruh halleri çocuğun algısında doğrudan etkilidir. Okul dönemindeki çocuklar ise ailelerin yanında olayın konuşulmamasına karşılık arkadaşları ve çevresinde olan konuşmalardan olayı duyabilmektedir. Bunun sonucunda daha yoğun kaygı ve güvensizlik yaşayabilmektedirler'' şeklinde konuştu.

Çocukların ilk ihtiyaç duydukları şeyin güven duygusunu yaşamak olduğunu belirten Psikolog Erten, "Aileler çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeyi bu dönemde ihmal etmemelidir. Çocuklarının mümkün olduğunca düzenleri değiştirilmemeli ve ailecek yapılan etkinliklere devam edilmelidir.

Darbeyi çocuklarımıza nasıl anlatacağız?

'Bana ihtiyaç duyduğun her zaman yanında olacağım' duygusu verilmelidir. Yapılacak konuşmadan önce çocuğun ne bildiğini öğrenmek faydalı olacaktır. Televizyon ya da çevreden herhangi bir şey duymamış bile olsalar ailelerin hissettikleri öfke ya da umutsuzluk gibi duygular çocuklar tarafından fark edilmiş olabilir. Böyle bir durumda olayın detayı verilmek yerine ailenin yaşadığı duyguların sebebi kısaca açıklanabilir'' ifadelerini kullandı. Çocukların duygularını adlandırmaları ve konuşmaları teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Psikolog Erten, "Henüz yaşadığı korku ve endişeyi adlandıramayacak yaşta olan çocukların oyunları ve çizimlerinde farklılık görülebilir. Onların yaşadıkları duygular ebeveynler tarafından isimlendirilmeli ve bu duygulara karşı yapılabilecekler konuşulmalıdır.

Çocuğunuzun sorduğu soruları dikkatli dinleyin!

Çocukların sordukları sorular dikkatli dinlenilmeli ve yaş seviyesine göre açıklayıcı bilgiler verilmelidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda en çok karşılaşılan sorulardan biri de neden bu olayların olduğu sorusudur? Onlara her insanın farklı düşünceleri olabileceği, farklı şeyleri sevebileceği anlatılabilir. Mavi renk sevenlerin olabileceği gibi pembe renk sevenlerinde olacağı dünyanın farklılıklarla güzel olduğu mesajı verilebilir. Sorunlarımızı şiddetle çözmenin yanlışlığı üzerine konuşulabilir. Bu şekilde yanlış davranan kötü insanlar kadar dünyada iyi insanların da olduğu vurgulanmalıdır. Çocukların yaşanılanları reddetmesini beklemek yerine gerçekliği anlatabilmek gerekir. Bunun için nasıl önlemler alındığı ve kendilerinin nelere dikkat edeceği konuşulmalıdır" dedi.‘

Darbe endişesi çocuklarda güven duygusunu zedeliyor’

Son olarak "çocukların geleceğe karşı umutlarını korumaları sağlanmalıdır" diyen Psikolog Erten, çocukların tüm olumsuzluklara rağmen gelecekte kendilerini bekleyen güzel günler için hedef ve amaçlar koyması için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

İHA

