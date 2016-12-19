Terörü hep birlikte bitireceğiz! Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu ve DEİK Türkiye - Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Şahbaz ''Kayseri'de yaşanan menfur saldırıda Mehmetçiğimizi ve milletimizi hedef alan terör eylemini lanetliyor, merhamet timsali necip milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Bir mesaj yayınlayarak “Kayseri'de çarşı izni kullanan askerimiz hedef alınarak yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret, yüreklerine ateş düşen ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” diyen Osman Şahbaz açıklamasını şöyle sürdürdü;



Terörün de üstesinden geleceğiz!



“insanlıktan nasibini almamış bu cani, aşağılık, alçak terörün kanlı eli elbette kırılacaktır. Şu bilinmelidir ki, Peygamber ocağı neferleri, insanlığın onur ve şerefi, Allah'ın adaleti için canını siper eden kahraman askerlerimizin, polisimizin ve aziz milletimizin gücü, inancı asla zayıflamayacaktır. Terörün de üstesinden geleceğiz. Bu terör belasını hep birlikte bitireceğiz. Geçmişte olduğu gibi dünyanın en ücra köşelerine kadar adalet, merhamet ve insanlığın onuruna nefer olan Türk milleti daha güçlü olarak, aşağılık hain terörün üstesinden gelecektir. Milli seferberlik ruhuyla milletimizin her daim yanındayız.

Aziz milletimiz dün olduğu gibi yarınlarda da zulmün, terörün ve şiddetin karşısında tek yürek olarak duracak, bu necip millet, göğsündeki iman ve vatan aşkıyla barış ve aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecektir. Allah bu millete zeval vermesin, rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin.''



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