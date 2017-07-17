Teşekkürler Kayseri

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar nöbete, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolü ile birlikte katılım sağlarken, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları da nöbetteki yerini aldı.

Başkan Çolakbayrakdar, meydanlarda birlik ve beraberlik mesajı verildiğine dikkat çekerek, “7’den 70’e herkes Cumhuriyet Meydanı’nda tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet olgusu ile bir kez daha yerini alarak, darbeye karşı tepkisini ortaya koydu. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla meydanları hınca hınç doldurdu. Vatan sevgisiyle yoğrulmuş aziz milletimiz, hainlere asla taviz vermeyeceğini bir kez daha meydanda nöbet tutarak, tüm dünyaya gösterdi. Milletimiz, düşmanlara karşıKayseri’de yüzbinlerin, Türkiye’de ise milyonların katılımıyla yine demokrasi nöbetinde tarih yazdı. Muhteşem bir kalabalık ile meydanları taçlandıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Nöbetimiz, aslında bu milleti kimsenin yıkamayacağını, bu ülkeyi hiçbir şer odağının parçalayamayacağını en güzel şekilde gösterdi. Bu manzara elbette bizleri gururlandırırken, kem gözlere de korku salmaktadır. Bu birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha güzel günlere taşımak için hep birlikte çalışacağız ve tüm güzellikleri hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Nöbete destek için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek şahsım, gerekse Kocasinan Belediyesi olarak nöbet boyunca milletimize belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik. Gece boyunca nöbet tutan vatandaşlarımızın sabah işlerine giderken iyi ve temiz bir çevre ile karşılaşmaları için belediye ekiplerimiz modern araçlarla meydanı temizledi. Bu nedenle gecesini gündüzüne katarak milletimize hizmet veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiller için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin, bozmak isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı çiğnetmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için birlik ve beraberlik içerisinde dün olduğu gibi bugünde dimdik ayakta duracağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız'' diyerek sözlerini noktaladı.

Vatandaşlarla birebir ilgilenerek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra vatanseverlere Kocasinan Belediyesi tarafından 5 ayrı noktada hazırlanan sandviç, çorba, dondurma, limonata, su gibi ikramlarda bulundu. Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi de günün ağarmasıyla birlikte modern araçlarla meydanı temizledi. Nöbet sırasında oluşan çöpleri kutularından boşaltarak çöp yığınlarının oluşmasını engelleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı.