Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

THY'den müjde! kaldırılıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından Amerika seferlerinde uygulanan elektronik cihaz yasağının Çarşamba günü kaldırılacağını duyurdu.

THY'den müjde! kaldırılıyor

ABD, Türkiye'den uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağını Çarşamba günü kaldırıyor.
ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek.
Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.
Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" paylaşımını yaptı. (İnternethaber.com)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Thy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.