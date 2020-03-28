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THY, yurt içinde sadece o illere uçacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY), sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir’i kapsayan 14 noktaya sefer düzenleyecek.

THY, yurt içinde sadece o illere uçacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Korona virüs tedbirleri kapsamında THY’nin iç hatlardaki uçuş noktalarını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter’dan THY’nin uçuş noktalarını duyuran Bilal Ekşi, “İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız” bilgisini paylaştı. Buna göre THY, bu gece yarısından itibaren iç hatlarda sadece 14 şehre uçuş gerçekleştirecek.
 

İHA

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