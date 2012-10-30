Ticaret Borsasından Emniyet Müdürüne Ziyaret

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirin Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri’de bulundukları sürece şehrin güvenliğini en iyi şekilde sağlayacaklarını bu konuda ciddi ve hassas olacaklarını dile getirerek, “Ülkede huzurun sağlanmasında emniyet teşkilatına önemli görevler düşüyor, bunun yanı sıra halkın ve sizlerin bizlere olan güveni ve desteği de çok önemli. Huzurlu bir Kayseri için her zaman sizlerle birlik ve beraberlik için de çalışacağız.” dedi.

Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü ise; “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir göreviniz var. Zor ve bir o kadar da anlamlı görevinizde başarılar diliyorum. Kayserimizin geleceği için Emniyetimizle her türlü iş birliği projelerinde bugüne kadar bulunduk bundan sonrada rol almaya hazırız.” ifadelerini kullandı.