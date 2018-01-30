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TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndan Afrin harekatına destek 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak, TSK’nın başlattığı Afrin harekatını desteklediklerini bildirdiler.  

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndan Afrin harekatına destek 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, ve Metroloji Mühendisleri Odası tarafından ortak basın açıklaması yapılarak TSK’nın Afrin’de başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatına” destek çıktıklarını belirttiler. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak tüm bileşenlerimiz ve üyelerimizle Devletimizin ve Milletimizin güvenliği ve bekası için, bugünlerde terör birlikteliğine karşı gerçekleştirilen harekata; tarihi boyunca ulaştığı her yere barış ve huzur götüren ordumuzun, askerlerimizin ve Devletimizin, bugün olduğu gibi sonsuza kadar yanındayız. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiğimiz ile beraberdir.”
Kurum Haberi 
 

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