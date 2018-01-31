TMO, askerlere 215 kilogram fındık gönderdi

Kayseri'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çalışanları kendi aralarında topladıkları paralarla satın aldıkları fındıkları "Zeytin Dalı Harekatı"nda görevli askerlere gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştiği operasyonda görev alan askerlere destek olmak isteyen TMO Kayseri Şubesi çalışanları, satın aldıkları 215 kilogram fındığı Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere kargoya verdi.

Kampanyaya katılan çalışanlar adına açıklamada bulunan Nadir Mermer, Türk milletinin, Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçiklere dualarının ve desteklerinin sonsuz olduğunu söyledi.

Kurum çalışanları olarak bu milli seferberlikte paylarının olması gerektiği düşüncesiyle böyle bir kampanya başlattıklarını ve yaklaşık 90 çalışanın katkı sağladığını belirten Mermer, "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz canlarını ortaya koyarken bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şubesi çalışanları olarak Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için karınca misali kurumumuzun ürünü olan paketli fındıklardan göndermek istedik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, kazasız belasız ve zararsız evlerine dönmeyi nasip etsin." dedi.

- Kan bağışı desteği

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da TOÇ BİR-SEN Kayseri Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kurum binasında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, toplum olarak ordunun yanında olduklarını vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katkıda bulunmak için kan bağışında bulunduklarını aktaran Diltemiz, "Sivil toplum örgütleriyle kamu kurumlarıyla tüm vatandaşlarımız ordumuzun yanında, bunu her ortamda her vesilesiyle ifade ediyorlar. Biz de kurum olarak yanlarındayız, dualarımızla, verdiğimiz kanlarla Mehmetçiğimizin yanındayız. Kahraman ordumuza inşallah muzafferiyetler nasip olur." diye konuştu.

TOÇ BİR-SEN Kayseri Şubesi Başkanı Murat Kuzkale de bu harekat kapsamında yaşanan çatışmalarda yaralanan askerler ve bölge halkının olası kan ihtiyacını karşılamak üzere kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade etti. (aa)